Grace Jones slavi 76. rođendan: 'Djetinjstvo je bilo puno batina i Biblije. Žalim radi jedne odluke'

Ona jednostavno ne stari - ni fizički ni mentalno, čest je komentar o velikoj glazbenoj i modnoj ikoni Grace Jones. Zagrebačka Šalata čeka je 4. srpnja, no to joj neće biti prvi koncert u Hrvatskoj. U Puli je nastupila 2017. Kraljica ekstravagancije ne zna za treću životnu dob, i dalje nastupa u toplesu i s lakoćom satima na bini izvodi vratolomije, a 19. svibnja proslavit će 76. rođendan. Da, dobro ste pročitali - Beverly Grace Jones ima 75 godina, a rođena je 1947. u Spanish Townu na Jamajci.

“Iz majke sam izašla na noge, ne na glavu, ljuta i vrišteći”, napisala je Grace u autobiografiji. Upravo ta rečenica opisuje njezin karakter, a njezinu osobnost odredilo je odrastanje s tri brata.

- Kad odrastate s tri brata, morate se s njima nadmetati, pa čak i biti bolji od njih u svim muškim igrama i sportovima jer će vas automatski izbaciti iz kombinacije. To me sigurno uvelike odredilo i postalo dio moje osobnosti. Kad sam bila model, kolegice su me optužile da im kvarim imidž i da zbog moje eksplozivne naravi ljudi u svijetu mode imaju loše mišljenje o tamnoputim modelima. A ja sam već s 18 godina znala dignuti glas i urlati na agente da nam plate za reviju koju smo nosile. I doista bi me shvaćali ozbiljno. Platili bi. Morala sam se sama izboriti za sebe - ispričala je svojedobno Jones.

Djetinjstvo joj nije ostalo u lijepom sjećanju. Majka Marjorie i otac Robert W. Jones preselili su se u SAD, gdje je on radio kao farmer. Tijekom pokušaja samoubojstva doživio je, kako je rekao, duhovno iskustvo koje ga je nadahnulo da postane svećenik. Roditelji nisu odmah poveli djecu sa sobom nego je Grace s tri brata odgajala Marjorina majka i njezin suprug Peart.

- Bio je tako strog prema nama i kažnjavao nas je i prije nego što smo učinili bilo što loše. Bilo je to, kasnije sam shvatila, pravo fizičko zlostavljanje. Zapravo sam ga istinski mrzila. Protiv njega koristila sam riječi jer da sam koristila išta drugo, završila bih u zatvoru - pričala je Jones.

Kad je imala 13 godina, roditelji su braću i nju odveli u Lyncourt, nedaleko od grada Syracuse, u državi New York. Ondje je Grace studirala španjolski jezik na koledžu Onondaga. Budući da je otac postao vrlo religiozan i osnovao vlastitu službu - Apostolsku crkvu Isusa Krista - odgajao je i djecu vrlo religiozno.

- Djetinjstvo su mi obilježile batine i Biblija. Nisam smjela nositi ni sandale u kojima bi mi se vidjeli prsti. Kosa mi je uvijek morala biti ravna i uredna - opisala je ranije uvjete u kojima je odrastala s tri brata te kasnije s još četvero braće koja su se rodila u Americi.

Čim je navršila 18, Grace se pobunila protiv takvog odgoja i otišla u New York da bi postala go-go plesačica pod pseudonimom Grace Mendoza. Plesala je kako bi si mogla platiti stan i hranu, a onda ju je spasio modeling jer je dobila ugovor u modnoj agenciji u New Yorku. Već početkom ‘70-ih preselila se u Pariz i nosila revije za Yvesa Saint Laurenta, Claudea Montanu, Kenza Takadu, Azzedinea Alaïju te dospjela na naslovnice Voguea, Ellea i Sterna. Fotografirali su je umjetnički fotografi Helmut Newton i Guy Bourdin, a stan je dijelila s budućom suprugom Micka Jaggera - Jerry Hall, te glumicom Jessicom Lange. Puno vremena je provodila u društvu dizajnera poput Karla Lagerfelda i Giorgia Armanija, s kojima je često partijala u pariškom kultnom klubu Le Sept.

Krajem 1977. objavila je i prvi glazbeni album “Portfolio”, sljedeće godine album “Fame”, koji je vrlo brzo završio u top 10 na glazbenoj ljestvici. Posljednji album s disko glazbom bio je “Muse” iz 1979., a onda se okreće modernijem zvuku, njujorškom novom valu, post-punku i reggaeu te R&B-ju. S idućim albumom “Warm Leatherette”, na kojoj su naslovna pjesma i reinterpretacija hita “Love is the Drug”, postiže veliki uspjeh, a slijede albumi “Night Clubbing”, “Living My Life”, “Slave to the Rhythm”. Njezini specifični i energični performansi privukli su pažnju mnogih, uključujući i Andyja Warhola, a kultni klub Studio 54 postao je njezin drugi dom.

- On nije bio partijaner. Bio je povučen i nije volio komunicirati s ljudima. Ne znam zašto je baš mene prihvatio i često mi se povjeravao. Bio je veliki umjetnik. Jednom me fotografirao svojim polaroidom. Rekao je da želi napraviti moje portrete. Uspio je napraviti dva i onda je umro. Mislim da sam zadnja osoba koju je portretirao - rekla je.

Jones nikad nije niti krila da je uzimala razna opojna sredstva.

- Uzimala sam jako dobar LSD. Medicinski. Najbolji. Taj je znao držati i po tri dana. Jedno vrijeme šmrkali smo kokain kao kad netko pije kavu - pričala je detalje iz svoje “najluđe faze”, koja je potrajala sve do 90-ih, kad je čak završila u pritvoru zbog posjedovanja droge.

Nakon suradnje sa slavnim ilustratorom Richardom Bernsteinom, počela je blisko surađivati s grafičkim dizajnerom, fotografom i ilustratorom Jean-Paulom Goudeom, koji se brinuo za njezine omote albuma, imidž i scenske nastupe. S njim je dobila 1979. sina Paula Goudea. Jones je samo jedanput bila u braku, i to od 1996. Udala se za Atilu Altaunbaya, tjelohranitelja i pjevača, no brak nije dugo potrajao.

- Prestali smo zajedno živjeti nakon što mi je u jednoj svađi pod grlo gurnuo dva kuhinjska noža - rekla je Jones.

Nakon dugo godina razdvojenog života službeno su se razveli tek 2004. Grace je bila i u turbulentnoj vezi s glumcem Dolphom Lundgrenom. Upoznali su se 80-ih godina kad je on bio njezin tjelohranitelj, no ubrzo su se zaljubili jedno u drugu. Švedski akcijski junak proslavio se kao Ivan Drago u “Rockyju”, a na početku karijere bio je u sjeni svoje djevojke. Prekinuli su navodno kad je on “zasjenio” nju.

- Kad smo dolazili na premijeru, ljudi su me odgurivali kako bi fotografirali Grace. Situacija se promijenila nakon što smo odgledali film - našalio se Dolph svojedobno za američke medije, a otkrio je i brojne detalje iz njihove veze.

Pričao je tako o orgijama, partyjima i Graceinoj temperamentnosti.

- Često sam prakticirao grupni seks, i s Grace i bez nje. Doma je dovodila prijateljice, a znalo ih je biti po četiri, pet - rekao je Lundgren.

Dodao je kako je to bila odlična ideja, ali kad bi se morao ustati da bi se borio sa Sylvesterom Stalloneom, onda to i nije bilo baš tako dobro.

- Grace je bila temperamentna djevojka. Često je održavala zabave do kasno u noći, a ja sam se trebao ustajati u sedam ujutro kako bi trenirao sa Stalloneom. Trenirali smo dvaput na dan šest mjeseci. Bio sam umoran od treniranja pa mi je on jedanput ponudio da prespavam kod njega, a Grace je to uzrujalo. Sljedeće jutro me nazvala spremačica i rekla da se moram vratiti doma jer mi je Grace spalila odjeću - prisjetio se glumac.

Kad je jednom bio u krevetu s drugom ženom, Grace mu je pozvonila na vrata. Rekao joj je da je zauzet, no ona mu je odgovorila da će vrištati dok se policajci ne pojave.

- Htjela nam se pridružiti, ali odbio sam je. I ja sam upao u sve to na kratko, ali nikad previše duboko, jer sam morao trenirati za svoje filmove - ispričao je Lundgren te dodao da smatra da je upravo on pomogao glazbenici da izađe iz pakla droge.

Bila je 80-ih atraktivna i filmskim redateljima. Dobila je uloge u desetak filmova, a najpoznatiji su “Conan” uz Arnolda Schwarzeneggera te “Pogled na ubojstvo” kao Bondova djevojka. Tu je odigrala scenu seksa s Rogerom Mooreom. Ali on nije bio previše oduševljen njezinim karakterom ni pojavom, kao ni ona ulogom.

- Shvatila sam da je igrati u ‘Jamesu Bondu’ kao da ste lik u nekom Disneyevu crtiću - rekla je.

Jedna od najprepoznatljivijih figura američke glazbene scene, Grace Jones već gotovo četiri desetljeća definira glazbu, modu i umjetnost te je neizostavan dio enciklopedija pop kulture. I u ovom je stoljeću razni modni autori spominju kao ženu koja je utjelovila ženstvenost. Na pitanje žali li zbog ičega u životu, bez razmišljanja je rekla - “ne”.

- Zapravo, samo zbog jedne odluke. Što sam odbila ulogu u ‘Blade Runneru’ - rekla je.

Glumica, pjevačica, kantautorica, bivši supermodel, ikona modne i društvene scene 2017. javnost je upoznala s privatnim životom u dokumentarnom filmu “Grace Jones: Bloodlight and Bami”. Iz nje još pršti nepresušna životna energija, a u malobrojnim razgovorima za medije kaže da bi i danas rado otišla na neki party, ali da je Manhattan postao iznimno dosadan i da nema pojma koji bi to klub danas mogao zadovoljiti njezine visoke kriterije kad je riječ o noćnim zabavama.