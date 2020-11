Graham je pozirala gola, a svi su gledali u dlake ispod pazuha

Nadam se da si obrijala te dlake kad si već u kadi, samo je jedan od komentara na Instagramu, no bilo je i onih koji su manekenki poručili da je predivna čak i u ovakvom izdanju

<p>Plus size manekenka<strong> Ashley Graham </strong>nedavno je napunila 33 godine, a rođendan je proslavila sa suprugom<strong> Justinom</strong> i njihovim sinom<strong> Isaacom </strong>kojeg je rodila početkom godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Na Instagramu je podijelila fotografije s odmora, a najviše pozornosti privukla je objava na kojoj manekenka leži gola u kadi. Pratitelji nisu mogli da ne primijete njezine dlake ispod pazuha pa su to najviše i komentirali.</p><p>- Nadam se da si obrijala te dlake kad si već u kadi - jedan je od komentara, no bilo je i onih koji su joj poručili da je predivna čak i u ovakvom izdanju.</p><p>Inače, manekenka je nedavno progovorila o seksu nakon porođaja i otkrila kako ona i suprug, iako imaju malu bebu, pronađu vrijeme za intimnost.</p><p>- Mnogo žena me pitalo jesam li se bojala ponovno seksati. Moj odgovor je bio ne. Razlog zbog kojeg se nisam bojala bio je taj što znam da je moja vagina stvorena da kroz nju izađe dijete - rekla je Ashley za strane medije.</p><p>Zatim se u emisiji The Ellen DeGeneres Show' vratila na temu majčinstva. Iskreno je progovorila o dojenju i svemu onome što ono donosi. Mnoge je iznenadila priznanjem kako je probala vlastito mlijeko.</p><p>- Da, probala sam svoje mlijeko. Znate, samo malo, da kušam. Ukusno je - priznala je.</p>