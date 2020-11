Graham nakon poroda: 'Probala sam vlastito mlijeko, ukusno je'

Manekenka je rodila u siječnju, a na svom Instagram profilu redovito objavljuje necenzurirane fotografije svog tijela nakon porođaja te dijeli s pratiteljima kako izgleda novopečeno majčinstvo

<p>Plus-size manekenka<strong> Ashley Graham </strong>(33) početkom godine postala je mama sinčića <strong>Isaaca</strong>. Na društvenim mrežama dijeti brojne privatne trenutke, a nikada se ne ustručava govoriti o majčinstvu i ostalim životnim situacijama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Graham pozirala u lateksu</strong></p><p>Nedavno je progovorila o seksu nakon porođaja i otkrila kako ona i suprug <strong>Justin Ervin</strong> pronađu vrijeme za intimnost uz malu bebu.</p><p>- Mnogo žena me pitalo jesam li se bojala ponovno seksati. Moj odgovor je bio ne. Razlog zbog kojeg se nisam bojala bio je taj što znam da je moja vagina stvorena da kroz nju izađe dijete - rekla je Ashley za strane medije.</p><p>Sada se u emisiji The Ellen DeGeneres Show' vratila na temu majčinstva. Iskreno je progovorila o dojenju i svemu onome što ono donosi. Mnoge je iznenadila priznanjem kako je probala vlastito mlijeko.</p><p>- Da, probala sam svoje mlijeko. Znate, samo malo, da kušam. Ukusno je - rekla je Ashley. </p><p>Osim toga, rekla je kako je znala zaspati tijekom dojenja.</p><p>- To mi se dogodilo milijun puta. </p><p>Graham je, između ostaloga, nedavno objavila fotografiju samog porođaja i onu na na kojoj presvlači dijete na podu trgovačkog centra. Zbog toga je naišla na mnoge kritike. </p><p> </p><p> </p>