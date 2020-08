A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) on Aug 3, 2020 at 9:29am PDT

Izdvojili smo njezinih 10 modnih kombinacija. Neka vam poslu\u017ee kao inspiracija:\u00a0budete ponosne na svoja tijela i ne sramite se vlastitih oblina.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

\u00a0

\u00a0

Ne skriva bujne obline: Modne kombinacije Ashley Graham

Ashley zna da hodanje u vrećastoj odjeći nema nikakvog smisla, niti skriva bilo što. Svakom svojom odjevnom kombinacijom ona ističe sve ono lijepo, ženstveno i vrlo, vrlo seksepilno na sebi

<p>Oblik pješčanog sata smatra se vrlo privlačnim na svakoj ženi pa je zato vrlo bitno naglasiti struk kad god je to moguće. Poznata američka plus size manekenka<strong> Ashley Graham</strong> (32) to itekako dobro zna. Ona se nimalo ne srami svojih raskošnih oblina i naslaga sala po tijelu, već ih ponosno pokazuje gdje god se pojavi.</p><p>Ashley je 2016. godine postala prvi plus size model na naslovnici magazina 'Sports Illustrated Swimsuit Issue'. Tada je bila u kategoriji žena koje u SAD-u nose konfekcijski broj 16, što bi bilo 46 u našim krajevima.</p><p>Mnogi muškarci sanjaju o ženi poput nje.</p><p>Ashley zna da hodanje u vrećastoj odjeći nema nikakvog smisla, niti skriva bilo što. Svakom svojom odjevnom kombinacijom ona ističe sve ono lijepo, ženstveno i vrlo, vrlo seksepilno na sebi.</p><p>Ova izuzetna žena zagovornica je pozitivnog pogleda na vlastito tijelo i inspiracija je mnogima. Lani je bez imalo sustezanja priznala da se u trudnoći udebljala preko 20 kilograma i 'da ju je baš briga za to'. Važnije joj je bilo uživati u promjenama koje je razvoj djeteta u njoj nosio sa sobom.</p><p>Izdvojili smo njezinih 10 modnih kombinacija. Neka vam posluže kao inspiracija: budete ponosne na svoja tijela i ne sramite se vlastitih oblina.</p><p>1.</p><p>2.</p><p>3.</p><p>4.</p><p>5.</p><p>6.</p><p>7.</p><p>8.</p><p>9.</p><p>10.</p><p> </p><p> </p>