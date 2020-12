Grašo je prebolio korona virus: 'Imao sam blage simptome...'

Na svojoj službenoj stranici pjevač je napisao kako je zdravlje trenutačno prioritet te sve koncerte odgađa do daljnjega. Kao i drugi kolege s estrade, već je nekoliko mjeseci bez posla

<p>Splitski pjevač <strong>Petar Grašo</strong> (44) zbog pandemije korona virusa posljednjih je nekoliko mjeseci bez posla. Koncerti i gaže su otkazati, a pjevač je i sam prebolio virus.</p><p>- To je bilo prije tri tjedna, imao sam blage simptome, tako da nemam što reći - potvrdio je Grašo za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/showbiz/petar-graso-za-slobodnu-potvrdio-da-je-prebolio-koronavirus-imao-sam-blage-simptome-bilo-je-to-prije-tri-tjedna-1062697" target="_blank">Slobodnu Dalmaciju</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Moćnici estrade</strong></p><p>Na svojoj službenoj stranici Petar je napisao kako je zdravlje trenutačno prioritet te sve koncerte odgađa do daljnjega. Pjevač se prošle godine u ovo vrijeme pripremao za novogodišnji nastup u Malom Lošinju, a prije toga je pjevao u Spaladium areni uoči rođendana <strong>Olivera Dragojevića</strong>.</p><p>Grašini su se nastupi prorijedili, a ove je godine, nakon što je pandemija korona virusa uzela maha, pjevač nastupio na praznom peristilu povodom blagdana svetog Duje.</p><p>- Ja sam dijete Splita, Split je moj dom bez obzira na to što posljednjih dvadesetak godina jako malo boravim u njemu. Kako to obično biva, drugačije okolnosti diktiraju nekakav drugačiji životni plan, pa se tako dogodio jedan od najčudnijih i na nekih način najljepših koncerata u mojoj karijeri, a opet koncert bez ijednog čovjeka u publici - rekao je tada Grašo za <a href="https://dalmatinskiportal.hr/zivot/fotogalerija-graso-na-praznom-peristilu-odrzao-u-cast-svetog-dujma-i-dana-grada-splita/64652" target="_blank">Dalmatinski portal</a>. </p><p> </p>