Pitanje Oliverova nasljednika me prati godinama, ali u zadnje vrijeme više nego ikad. Ne bih se nazvao nasljednikom, vidim sebe kao nekog tko ide svojim putem, ali u smjeru golemog glazbenog nasljeđa koje Dalmacija ima. Vidim i da me ljudi u regiji tako doživljavaju i sretan sam zbog toga, rekao je Petar Grašo (45) u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju. On se dotaknuo karijere, privatnog života, ali i odnosa s Tončijem Huljićem.

POGLEDAJTE VIDEO:

A što se tiče usporedba s Oliverom, govori da među njima nije bilo uspoređivanja.

- Oliver i ja smo puno večeri proveli zajedno i jedino o čemu smo pričali bila je muzika i anegdote iz prošlosti jer me poznavao od moje četvrte godine. Nikad nije bilo međusobnog uspoređivanja, niti je itko od nas dvojice razmišljao o tome. Ni u jednom trenutku nisam htio uzimati jeftine poene prihvaćajući zavodljivu titulu "sljedećeg Olivera" i slično - pojasnio je.

Suradnja s Tončijem je dugogodišnja, a o njemu priča s velikim poštovanjem.

- Naš kreativni proces uvijek počinje od Tončijeve bazne glazbene ideje koju kasnije razrađujemo. Vjekoslava i ja radimo tekstove, mijenjamo ih... Ponekad si oduševljen navečer, pa prespavaš i vidiš da si promašio. Tonči i ja se nadopunjujemo potpuno prirodno. U tom procesu ima svega: podizanja glasova, filozofiranja, vaganja, pa i rizika. Sve bih to nazvao kreativnošću. I stvarno sam sretan sam što je tako. Naše pjesme imaju uvijek porođajnih muka, tu nema svilenih lancuna - rekao je Grašo.

A dotaknuo se i odnosa s obitelji.

– Tonči, kao i njegova obitelj, spadaju već dugo godina među najbliže osobe meni i mojoj obitelji. U novonastaloj situaciji to je dodatno oplemenjeno i multiplicirano. Sad se još više zezamo, družimo, podbadamo i zbijamo šale na račun jedan drugog. Naši međusobni razgovori često su kombinacija "Monty Pythona" i "Maloga mista". Ni moji roditelji ne zaostaju s takvim načinom humora, tako da je kod nas uvijek zabavno. Naše privatne živote živimo otvorenog srca i zatvoreni za javnost - dodao je.

Za kraj je spomenuo da je sretan što je okružen najužim krugom prijatelja.

– Nije teško zatvoriti se u najuži krug ako ga imaš i ako je kružnica jaka. Moj najuži krug od desetak ljudi zna da, kad se nađemo, nema selfija, Instagrama i tagiranja, a nitko od njih i nije taj tip. Iako volim ljude, i oni su najljepši dekor na mojim koncertima, moje slobodno vrijeme ispunjeno je malim brojem ljudi s kojima sam potpuno svoj - zaključio je.