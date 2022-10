Grašo: Trudim se provoditi što više vremena s obitelji, ali kada me nema, za Albu je tu majka

Pjevač Petar Grašo (46) nedavno se požalio kako zbog mnogobrojnih koncerata i obveza ne stigne provoditi dovoljno vremena sa svojom obitelji, a sada je ipak rekao da je unatoč obavezama za obitelj tu 'sasvim dovoljno'.

- Ako je obitelj stabilna tvrtka, nazovimo je tako, emotivna tvrtka. Ako unutar tog emotivnog društva svaki član zna dati svoj doprinos, onda nema problema. Jednostavnim riječima, trudim se biti što više sa svojom obitelji, ali kad mene nema, tu je divna brižna majka koja je tu ulogu prihvatila s najvećim veseljem. Ima baka, ima djedova i svih - rekao je za srpski Telegraf.

- Dakle, općenito je to radosno okruženje, moj posao je takav da me možda nema malo više nego što bih želio, ali ima me dovoljno i to vrijeme koristim koliko god mogu da živim punim plućima - rekao je.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL (ilustracija)

Nedavno je pjevač izjavio da uči biti bolji otac, a sada je i objasnio na što je točno mislio.

- Mislim da se za sve u životu uči. Danas možete pronaći tutoriale: 'kako biti dobar otac', 'kako promijeniti pelenu', 'kako zapaliti vatru'. Potpuno sam neopterećen, odgovoran, ali neopterećen. Jednostavno moram plivati ​​u tom bazenu života u koji smo bačeni. Obiteljskim obavezama ne pristupam kao nečemu o čemu treba brinuti. Volimo se - govori.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prisjetimo se, glazbenik i njegova supruga Hana Huljić nedavno su snimljeni u šetnji Rovinjom sa malenom kćerkicom Albom.

Foto: Srecko Niketic/pixsell

Supružnici su ručali u jednom restoranu, a Petar je na kratko izašao na ulicu obaviti telefonski razgovor. Ubrzo nakon toga vratio se u restoran, svojim djevojkama. Fotografije koje je objavio portal Istra In pogledajte OVDJE.

