<p>Nakon turbulentne 22 godine, braku <strong>Mladena Grdovića </strong>(62) i <strong>Brankice</strong> (49) došao je kraj. Par se rastao na Općinskom sudu u Zadru, ali ovih dana viđeni su u zajedničkoj šetnji gradom...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kraj turbulentnog braka Mladena Grdovića i Brankice</strong></p><p>Naš čitatelj ulovio ih je dok su odlazili kod javnog bilježnika, pa smo okrenuli popularnog dalmatinskog boema da nam objasni koji je razlog...</p><p>- Išli smo podilit cilo bogatstvo. Njoj idu masline, a meni ostaju mandarine - rekao nam je Grdović i dodao:</p><p>- Moja žena vam je patrijarhalno odgojena, ali mi se dobro razumimo - završio je u svojem stilu Zadranin.</p><p>Njegov menadžer,<strong> Ljubo Šeperić</strong>, dan ranije rekao nam je kako par ima nekoliko nekretnina, koje će sad, nakon službene rastave braka, možda morati podijeliti. </p><p>- Kuća u Zadru u kojoj su živjeli mu je djedovina. Nema Brankica ništa s tim. Imaju kafić u Zadru i stan u Zagrebu, to bi mogli dijeliti - kaže nam menadžer Šeperić. Iako je razvod služben, Šeperić smatra kako će Mladen i Brankica nastaviti svoja druženja.</p><p>- Nije tužan. Sad će malo i proslaviti valjda. Vidim da nije u bedu. Bio je s prijateljima kad smo se čuli. Nije pio zadnjih dana, ali s njim nikad ne znaš. Ali uvjeren sam da će se on i Brankica nastaviti družiti i viđati, to su samo papirološki riješili razvod - dodao je menadžer pjevača.</p><p>Mladen za veće priče o krahu braka nije bio raspoložen. Rekao je kako će svoju intimu zadržati za sebe te da je u zadnje vrijeme posvećen glazbenoj karijeri i novim pjesmama.</p>