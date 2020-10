Mladen Grdović o krahu braka: Rastao sam se kao i svi drugi

<p>Zadarskog pjevača ostavila je supruga <strong>Brankica</strong> nakon 30 godina zajedničkog života. Vjenčali su se 1998. U Las Vegasu, a prije toga su osam godina proveli skupa</p><p>- Čuo sam se s Mladenom i rekao mi je da ne želi ništa komentirati u javnosti. Rekao mi je da se rastao kao i svaki drugi i da što koga briga za to - kaže nam menadžer pjevača <strong>Ljubo Šeperić</strong>. Menadžer dodaje kako je<strong> Mladen Grdović</strong> (61), od kojeg se <strong>Brankica</strong> (49) rastala nakon 22 godine braka, dobre volje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Nije tužan. Sad će malo i proslaviti valjda. Vidim da nije u bedu. Bio je s prijateljima kad smo se čuli. Nije pio zadnjih dana, ali s njim nikad ne znaš. Ali uvjeren sam da će se on i Brankica nastaviti družiti i viđati, to su samo papirološki riješili razvod - govori menadžer pjevača Šeperić. Pitamo ga zna li nešto o podjeli bračne imovine.</p><p>- Kuća u Zadru u kojoj su živjeli mu je djedovina. Nema Brankica ništa s tim. Imaju kafić u Zadru i stan u Zagrebu, to bi mogli dijeliti - kaže nam menadžer Šeperić. Grdović u srijedu kad smo objavili da se službeno rastao na zadarskom Općinskom sudu nije htio ništa komentirati. Početkom tjedna tvrdio nam je da je s njim i Brankicom sve u redu.</p><p>- Mi smo već stari. Mi prođemo jedan kraj drugog u kuhinji. Kao da se ne vidimo - pokušao je biti duhovit Grdović. Na pitanje da zajedno poziraju fotografu Mladen se naljutio.</p><p>- Pokušavamo sačuvati svoju privatnost - rekao je Grdović.</p><p>Nakon vijesti o razvodu menadžer pjevača Šeperić nam je rekao da Grdović i Brankica već tri godine ne žive zajedno, odnosno da je ona odselila u podstanarski stan.</p>