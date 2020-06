Grdi govorio Škori da se povuče: Kod nas su političari zvijezde, to je tragično, mora biti drukčije

<p>Zadarski pjevač <strong>Mladen Grdović </strong>(61) nalazi se na drugom mjestu u 10. izbornoj jedinici na listi kod <strong>Željka Keruma</strong> (59). Izgleda da je promijenio mišljenje o politici s obzirom na to da prije nekoliko godina nije baš lijepo govorio o onima koji su su odlučili baviti njome. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slovenci obradili hit 'Dalmatinac sam'</strong></p><p>- Pjevao sam prije četiri godine za političare, ali nikad više u životu ne bih. I ovog puta sam rekao da neću, jednostavno me politika ne zanima, samo mi je važno da našem narodu bude bolje. Imao sam dosta poziva i sve sam odbio, morao sam i zbog nastupa. Odbijao sam sve, znaju čak i moji prijatelji koji su u politici. Odbio sam jer sam apolitičan. Kod nas je došlo do toga da su političari zvijezde. Mislim da bi trebalo biti drugačije, to je tragično. Oni bi trebali biti u zatišju i voditi zemlju - rekao je Grdović 2011. godine za<a href="https://www.index.hr/magazin/clanak/mladen-grdovic-nikad-vise-ne-bih-pjevao-za-politicare-kod-nas-su-oni-zvijezde-a-to-je-tragicno/585844.aspx" target="_blank"> Index</a>. </p><p>Osim toga, prošle je godine komentirao i to što se njegov kolega, pjevač <strong>Miroslav Škoro</strong> (57) kandidirao za predsjednika Republike Hrvatske. Pojasnio je tada da on smatra da bi se Škoro trebao povući jer imamo odličnu predsjednicu, <strong>Kolindu Grabar-Kitarović </strong>(52), koja je svjetska zvijezda pa i predložio kolegi da na sve to zaboravi.</p><p>- Škoru volim kao pjevača, stari smo prijatelji i uvijek ćemo biti prijatelji, ali za predsjednika... Mogao sam ja biti, dobio bih odmah - ispričao je za <a href="https://www.index.hr/magazin/clanak/grdovic-skoro-povuci-se-iz-utrke-kolinda-je-svjetska-zvijezda/2095482.aspx" target="_top">RTL</a>.</p><p>Na listi Hrvatske građanske stranke (HGS) Željka Keruma u 10. izbornoj jedinici Kerum je prvi na listi kao predsjednik stranke, drugi je Grdović, a na trećem mjestu je Igor Stanišić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita.</p><p>Na predstojećim parlamentarnim izborima naše će liste biti ponuđene građanima u 9. i 10. izbornoj jedinici. U obje te jedinice idemo po pobjedu i uopće ne sumnjam u naš uspjeh. Plan i program nam je riješiti infrastrukturu Dalmacije i stvoriti preduvjete za još bolji život ljudi. Mi smo prva stranka Dalmacije, a Mladen Grdović je simbol Dalmacije - rekao je Kerum za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/politika/mladen-grdovic-izlazi-na-izbore-s-hrvatskom-gradanskom-strankom-zeljko-kerum-predao-izborne-liste-za-parlamentarne-izbore-1026886">Slobodnu</a>. Dodao je da će nakon pobjede u ove dvije jedinice zasukati rukave kako bi poboljšali živote svih stanovnika. </p>