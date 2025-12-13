Gdje za doček Nove godine? Donosimo vam popis koncerata, evo i koliko će ih gradovi platiti

Nova godina se bliži, a hrvatski gradovi pripremaju spektakularne dočeke kako bi u 2026. ušli u stilu. Od Zagreba, Istre, Kvarnera pa sve do Dalmacije i Slavonije, svaka destinacija pripremila je jedinstveni doživljaj koji spaja generacije, glazbene ukuse i razne forme zabave u najluđoj večeri u godini.

Kako Nova godina u Hrvatskoj više nije samo tradicionalno odbrojavanje i vatromet, mnogi gradovi su, u skladu s višegodišnjim apelima građana i stručnjaka, i ove godine odlučili zamijeniti vatromete kreativnim vizualnim efektima i scenskom produkcijom koja ne šteti okolišu ni životinjama, a istovremeno stvara spektakularnu atmosferu. Za posjetitelje svih generacija to znači siguran, zabavan i nezaboravan doček.

Zagreb je i ove godine pripremio bogati program za doček nove 2026., uz velike regionalne zvijezde i popularne zagrebačke bendove, koji će u Novu godinu uvesti sve one koji na Staru dođu na Trg bana Jelačića. Za impresivan doček pobrinut će se Luzeri, IDEM, Elemental i Dubioza kolektiv. Luzeri, projekt koji čine članovi kolektiva Kuku$ i Buntai, zauzet će mjesto među izvođačima kao pop punk lice generacije Z.

Bjelovar: Mladenci sa svadbe došli na koncert Dubioze i zaplesali s njima na pozornici | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

IDEM, pop punk senzacija Antuna Alekse, predstavlja svježu struju domaće produkcije. Elemental, dugogodišnji nositelji domaće hip-hop scene, vraćaju se na glavnu pozornicu, dok Dubioza kolektiv, bosanskohercegovački sastav međunarodne karijere, poznat po politički osviještenoj reggae-punk fuziji, predvodi novogodišnji lineup.

Troškovi dočeka od 135.000 eura, iznos predviđen za organizaciju (tehnička produkcija, pozornica, sigurnosne i logističke usluge), iz vlastitog proračuna snosit će Grad Zagreb, dok će trošak nastupa od 150.000 eura pokriti Turistička zajednica. Najveći dio budžeta ide na Dubiozu kolektiv - čak 118.000 eura.

Sveukupno, ovogodišnji zagrebački doček premašit će četvrt milijuna eura i postaje najskuplji posljednjih godina. Program vodi novinarka Martina Validžić, dok će za najmlađe biti organiziran Dječji doček uz Bojana Jambrošića i goste iznenađenja.

Već treću godinu zaredom Grad Zagreb organizira i Dječji doček Nove godine 31. prosinca od 11.30 sati na Trgu Petra Preradovića. Uz pjesmu i ples te koncert Bojana Jambrošića, sjajnog Joja iz dječje emisije, te goste iznenađenja, mališani će odbrojavati zadnje sekunde prije podneva, a točno u 12 sati dočekat će "malu" Novu godinu uz prigodne scenske efekte i voditelja Miru Čabraju.

Foto: PROMO

Jedan od najraskošnijih dočeka odvijat će se u Dubrovniku: doček na Stradunu predvodi legendarni Dino Merlin, koji se na dubrovačku pozornicu vraća nakon dvije godine - potvrdio je gradonačelnik Mato Franković. Dubrovnik će i Novu 2026. godinu dočekati na spektakularan način uz Dina Merlina.

"Svi ste dobrodošli u Grad gospara!", napisao je Franković pa podijelio video u kojem Merlin govori: "Dubrovnik, Stradun! Znate li bolje mjesto za doček Nove godine? Vidimo se".

Na glavnoj pozornici Merlinu će se pridružiti Hiljson Mandela, jedno od najistaknutijih imena nove glazbene generacije, te Jakov Jozinović, mlada zvijezda u usponu. Svečani program započinje u 21 sat, a istoga dana u jutarnjim satima mališane na dječjem dočeku zabavljat će Jacques Houdek.

Slavljenički ton u povijesnoj jezgri nastavlja se i 1. siječnja, kad će u 20 sati na Stradunu zapjevati Petar Grašo. U međuvremenu, u dubrovačkom hotelu Rixos premium 5 za posljednju večer 2025. godine zakazan je koncert legendarnog Zdravka Čolića, a 2. siječnja novogodišnje slavlje zaključit će Severina.

Zagreb: Severina održala koncert u sklopu turneje Dobrodošao u klub | Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Ukupni troškovi organizacije novogodišnjeg programa, uključujući honorare i tehničku produkciju, procijenjeni su na 180.000 eura. U okviru toga, ugovoreni honorar glavnog izvođača, Dina Merlina, iznosi 130.000 eura. Kao i ranijih godina, Dubrovnik ostvaruje snažnu suradnju sa sponzorima, čiji se doprinos procjenjuje na oko 300.000 eura, a to značajno obogaćuje ukupni sadržaj festivala.

Naime, ovogodišnji Dubrovački zimski festival najbogatiji je do sada - u razdoblju od 36 dana održava se više od 200 programa, među kojima je više od 60 namijenjeno djeci, a svi su programi besplatni za posjetitelje, između ostalog i atraktivan vrtuljak na Pilama.

Tijekom Adventa cijena DU Passa - zajedničke ulaznice za najznačajnije dubrovačke znamenitosti - snižena je s 40 na 20 eura, čime se dodatno potiče dostupnost kulturnih i turističkih sadržaja. Spektakularan doček Nove godine najavljuje se i u vodičkom hotelu Olympia Sky, gdje će dva dana prije nastupa u Dubrovniku goste zabaviti Severina i Sandi Cenov.

Foto: Jelena Balić

Njihova kolegica i glazbena diva Nina Badrić za to vrijeme pjevat će na jednako spektakularnom dočeku na Trgu svetoga Jure u Viru, gdje će, uz veliku pop pjevačicu i višestruku dobitnicu nagrade Porin, novogodišnji program upotpuniti zadarski 023 Band, vatromet i drugi posebni efekti.

Foto: Luka Čop

Split Novu godinu dočekuje uz dva glazbena velikana: Željka Bebeka, koji će s publikom odbrojavati posljednje minute stare godine i prvi ih uvesti u novu, i Baby Lasagnu, koji će se pobrinuti da se vatrena atmosfera nastavi do kasno u noć. Večer će u ritmu elektroničke glazbe zaključiti Vanillaz, potvrđujući Split kao središte urbane zabave i glazbenih spektakala.

Šibenik, koji je posljednjih godina izgradio reputaciju grada koji zna oblikovati kvalitetan javni program i privući publiku izvan ljetne sezone, 2026. dočekuje uz jedno od najprepoznatljivijih imena trip-hopa, britansku senzaciju Morcheebu. Program otvaraju Pytzek, Philip Lassiter s Mirzom Soul Shadowom, a druga pozornica rezervirana je za Matiju Cveka sa svojim The Funkensteinsima te Djobi Djoba.

Foto: Julien Duval

Uz impresivno klizalište, Pula ove godine nudi i adventske atrakcije na otvorenoj pozornici u Areni. "Doček u podne" vodi Lima Len, dok večer donosi Ivana Licula, Gustafe i DJ program do ranih jutarnjih sati. Na Forumu atmosfera raste uz DJ Jinxie Groovsea, a u Novu godinu Puljane uvodi Neno Belan & Fiumensi.

Poreč pak kombinira lokalnu superzvijezdu Tonyja Cetinskog s mladim nadama Miach i Kids from the Sky.

Beograd: Tony Cetinski održao je prvi od tri zakazana koncerta pod imenom "Samo ljubav" | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

“Grad koji teče" u 2026. ulazi uz Big CroDance Party, veliki novogodišnji spektakl na riječkom Korzu koji donosi najveće hitove devedesetih i izvođače koji su obilježili domaću dance scenu. Očekuje se večer ispunjena energijom, nostalgijom i plesom, uz atmosferu koja spaja generacije.

Na pozornici nastupaju Indira Forza, Grupa ET, Simplicia, Senna M, Ilan Kabiljo i Alka Vuica, uz plesačice koje će dodatno pojačati scenski dojam, a umjesto vatrometa točno u ponoć gradom će "eksplodirati" biorazgradivi konfeti. "Kvarnerska dama" svoj središnji doček održat će se ispred opatijske gradske tržnice, gdje će publiku u Novu godinu sa svojim najvećim hitovima uvesti karizmatična Danijela Martinović.

Split - Koncert na Danijele Martinovic na Sustipanu. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Na Pagu će se pjevati i plesati uz nastupe Lidije Bačić i grupe Notturno. Za najmlađe je pripremljen dječji doček uz Marija Petrekovića, pružajući obiteljsku i veselu atmosferu u središtu grada. Doček u Novalji bit će u znaku dobre energije i poznatih hitova Giuliana i Diktatora, čiji koncert počinje u 21 sat, obećavajući zabavu i novogodišnji ples do kasno u noć.

Organizatori Adventa u Bjelovaru najavili su da će Novu godinu Bjelovarčani dočekati u Božićnom glazbenom paviljonu uz Vladu Kalembera i njegove bezvremenske hitove. Slavonski Brod zabavljat će Crvena jabuka, Vukovar dočekuje Zlatka Pejakovića, Sisak Bluz Skul i Mladena Grdovića, a Karlovac ulazi u novu godinu uz Maju Šuput.

Glavni gradovi susjednih zemalja također nude snažne i raznolike programe. Sarajevo će Novu godinu dočekati uz Jelenu Rozgu ispred Vječne vatre. Slavlje se nastavlja i idućih dana uz trodnevni festival na kojem će nastupiti bendovi Letu štuke i Van Gogh te Petar Grašo. Mostar na doček dovodi Sašu Matića, dok Parni valjak nastupa u Tivtu.

Beograd: Petar Grašo održao je u Sava centru koncert u sklopu regionalne turneje "Volim i postojim" povodom 30 godina karijere | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL