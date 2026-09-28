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Grdović izaziva Antonellija: 'Ako me pređeš, ja prestajem pivat'

Piše 24sata,
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Grdović izaziva Antonellija: 'Ako me pređeš, ja prestajem pivat'
Foto: Milan Sabic
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Mladen Grdović objavio je video svog limenog ljubimca na Facebooku i pozvao vozača Formule 1 da se obračunaju na cesti od Pule do Rijeke.

Admiral

Mladen Grdović objavio je video svog limenog ljubimca na Facebooku i pozvao vozača Formule 1 da se obračunaju na cesti od Pule do Rijeke.  

- Evo Antonelli, ja te izazivam, od Pule prema Buzetu, do Rijeke. Ako me prođeš s ovakvim autom, možeš imati i Mercedesa, nije važno... Ako me pređeš, ja ću se ostaviti pivanja. Very good luck, kaže Grdović dok snima svog Bentleya s registracijom s njegovim inicijalima i skraćenicom za Zadar.

Italian Grand Prix
Foto: Guglielmo Mangiapane

Inače, Andrea Kimi Antonelli talijanski je vozač Formule 1 koji je debitirao 2025. za Mercedes, kao 18-godišnjak, gdje je zamijenio Lewisa Hamiltona koji je prešao u Ferrari. Već u svojoj drugoj F1 sezoni ove godine, ostvario je prvu pobjedu u karijeri u Kini, a potom i prvu domaću pobjedu na Velikoj nagradi Italije u Monzi. 

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Nekoliko Grdovićevih fanova pozvalo je 'Antonelu' da ne pretječe pjevača, jer ne žele da se ostavi mikrofona, drugi su uvjereni da Grdovića nitko ne može preteći, dok mu treći savjetuju da se ostavi bevande. 

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