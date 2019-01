'Gregurević nije dočekao novu kino dvoranu, a silno je želio...'

Vrlo emotivan oproštaj u nedjelju je bio na komemoraciji za Ivu Gregurevića u kino dvorani u Orašju, istoj onoj u koju se kao dječak "švercao" na ulazu da bi pogledao novi film koji je stigao u taj mali posavski gradić. Sve je isto samo njega nema, kino dvorana kojoj još uvijek sa stropa padaju kapi vode za jakih kiša. Nažalost Gregurević nije dočekao novu kino dvoranu, koju je silno želio.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Ne želim o svome prijatelju govoriti s puno patetike, jer znam da to on ne bi želio, ali ne mogu ne reći onu njegovu drugu stranu koju sam ja poznavao. Ivo je imao puno empatije za sve ljude, posebno one koji su bili u potrebi kojima je nesebično pomagao. Nikada nije govorio o sebi, već o onima koji su ga trebali. Imao je Čaplinov stil humora - rekao je Ilija Benković Drca, jedan od najboljih prijatelja Ive Gregurevića.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Sjećam se kada je ovdje bila poplava, Ivina kuća je bila do pola u vodi, a moja je bila na uzvišenom terenu. Jednog dana smo zapalili roštilj, sjedili smo i pričali kada mu je zazvonio mobitel. Javio se, na drugoj strani je bila novinarka iz Zagreba, pitala ga je gdje se nalazi, a on joj je rekao evo me sjedim na dimnjaku kuće, ona je rekla je li stvarno, da bi on onako kako za sebe povikao vidi, vidi ovog budale čamcem će srušiti dimnjak i mene. Prekinuo je poziv. Nedugo iza toga uslijedio je poziv na moj telefon te iste novinarke. Pitala me je gdje je Ivo Gregurević, rekao sam joj eno ga sjedi na dimnjaku, nastao je tajac i onda sam čuo kako je novinarka nekome rekla 'Eto vidiš da je istina' i prekinula je poziv - ispričao je prijatelj.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Samo riječi zahvale uputili su Stanko Vincetić, načelnik Općine Orašje i Marijan Klaić, predsjednik Vlade Županije Posavske. Svi su ga hvalili što je promovirao svoje Orašje, rodnu Donju Mahalu i Posavinu.

- Zahvaljujući Ivi Gregureviću, Orašje već 23 godine svakog rujna postaje filmsko središte u kojemu se promoviraju najveća dostignuća na filmskom platnu, a ujedno i kulturna baština našeg kraja - rekao je Vincetić dodavši kako im je Gregurević u ostavštinu ostavio Dane hrvatskog filma koje će nastaviti organizirati i dalje, jer to je najmanje što mogu učiniti njemu u spomen.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Dragan Čović, bosanskohercegovački političar, nazvao je Ivu Gregurevića svojim prijateljem.

- Velika čast bila je osobno te poznavati i osjećati privilegiju tvog prijateljstva. Hvala ti dragi Ivo što si bezuvjetno volio sve ljude, živio za svoju domovinu, za našu Posavinu - rekao je Dragan.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Komemoracija za Ivu Gregurevića je u ponedjeljak u Zagrebu na Mirogoju, s početkom u 15 sati na kojoj će se od njega oprostiti svi njegovi prijatelji glumci. Nakon toga poći će po zadnji puta u svoju Posavinu, u kojoj će na Mjesnom groblju Karaula u Donjoj Mahali biti pokopan u utorak. Pokop je u 14 sati.

Tema: Odmori se, zaslužio si.