'Grlili smo se i ljubili': Grubnić otkrio kako je zapravo izgledalo snimanje sa Šimom i Šuput...

Uživali smo beskrajno, smijali se non-stop, najglasnije, zabavljali se jako… grlili se, ljubili, stvorili uspomene za cijeli život i onako usput snimili smo super spot, tim je riječima Marko Grubnić opisao atmosferu na snimanju najnovijeg spota Maje Šuput.

Spot za pjesmu 'Nisam ja za male stvari' izgleda kao tulum s ekipom, a ne kao klasično snimanje. Sve pršti od energije i boja, a vizualno tome dodatno pridonosi upravo Grubnić, koji je bio zadužen za styling. I ne, nije štedio ni na šljokicama, ni na stavu. Maja, kažu fanovi, izgleda kao diva na odmoru, a svaki outfit nosi poruku: 'Došla sam se zabaviti, ali i zablistati.'

U glavnim ulogama? Maja i Šime Elez, Splićanin koji je uletio u kadar kao da je snimao spotove cijeli život.

- Njemu je jednostavno to prirodno. Prvo, on iznimno voli kameru i voli biti na kameri, to je evidentno i nema problem s pokazivanjem. I zato mislim da će ovaj spot biti the spot i da će ova pjesma biti the pjesma - rekla je nedavno Šuput za IN magazin.

Ni Šime nije skrivao koliko mu je sve sjelo.

- Najgore od svega nisam trebao puno glumiti. Meni je toliko bio gušt biti dio toga i uživiti se u tu ulogu da stvarno nisam imao osjećaj da išta izvodim na silu ni da mi je bilo koji dio spota teško snimiti. Mislim, pola spota sam u kupaćem, ljudi, odrastao sam na moru, tako da... - ispričao je.

Zanimljivo je kako su se upoznali. Sve je krenulo na društvenim mrežama, kad je Šime u izazovu kao omiljenu pjevačicu odabrao Franku Batelić. Maji to, naravno, nije promaknulo.

- A znaš mene, ja reagiram onako iskreno. I kad je on rekao Franka, ja sam rekla kako Franka? Mislim, Franka je super cura, ali pored mene žive, ja koja pjevam non stop po tom Splitu, vesela sam, vedra. Ja sam puno vatrenija od Franke, koja je potpuno normalna. Mislim, i ja sam normalna, ali Franka je baš super normalna - rekla je Šuput.

Nakon toga, Šime je nabavio Majin broj i samo ju nazvao na videopoziv. Bez najave.

- Odvratno, ja sam umrla. Ja sam noć prije negdje nešto radila, točno se sjećam da sam izgledala tako strašno. Imala sam periku i kosa mi je bila sva slijepljena od te perike. I moja menadžerica je držala moj mobitel, baš smo bili nešto poslovno. Pritom ja izgledam najgore ikad u povijesti. Imam zalizanu kosu, nemam kap šminke. Katastrofa, ne želiš da te itko tako vidi. I ona kaže 'netko te zove'. I ja samo stisnem, mislila sam da me netko zove na poziv i ja pogledam, a on me zove na videopoziv. I samo je bilo ajme, ne mogu sad pričati. Samo sam sklopila slušalicu i onda sam ga nazvala kasnije kad sam se malo dobila - otkrila je Maja.

Tekst singla napisala je Antonija Šola, glazbu potpisuje Doron Medalie, izraelski hitmejker poznat i po Eurovizijskim uspješnicama, dok je produkciju radio Marko Mihaljević, koji je cijeloj stvari dao moderan, radiofoničan zvuk. Režiju spota preuzeo je Dario Radusin, koji je sve upakirao u vizualnu razglednicu s Mediterana. Za make-up se pobrinuo Karlo Rusan, i to s dovoljno čvrstim rukama da preživi i sunce, i smijeh, i poljupce.

