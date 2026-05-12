OBITELJ U FOKUSU

Grše otkrio kako se snalazi kao otac: 'Dobar sam s pelenama...'

Piše 24sata,
Foto: Marko Lopac

U velikom intervjuu za IN Magazin, reper je ispričao kako je to imati obitelj i biti javna osoba, a osvrnuo se i na nadolazeći koncert u Areni Zagreb

Triljski reper Grgo Šipek, poznatiji kao Grše, nedavno je postao otac, a sada je za IN Magazin progovorio o izazovima s kojima se susreće, ali i o lijepim trenucima koje dijeli sa svojom obitelji. Prisjetio se i prošle godine kada je zbog mononukleoze morao otkazati brojne nastupe.

"Taj period koji sam proveo u nekoj bolesti dobro mi je došao jer sam se posvetio djeci i proveo vrijeme s obitelji. Ta Arena i sve što pripremamo – za to sam radio sve ove godine, za to sam živio i jedva čekam taj moment", otkrio je.

Foto: promo

Kao uvertira, Grše je u sklopu Sudamje prošlog vikenda pjevao u Splitu, na prepunoj Pjaci. Sada se priprema za veliki koncert u zagrebačkoj Areni koji će biti 24. listopada.

"Da mi je neko prije deset godina rekao da ću napuniti Tvornicu kulture, meni bi to bilo wow, a pogotovo Arenu Zagreb. Sve je pomalo nestvarno i želim uživati u tome svemu, u tom momentu, i osjetiti sve to. Stvarno je blagoslov od Boga da imam priliku nastupiti baš u Areni Zagreb. Velika stvar."

Što se privatnog života tiče, trudi se držati ga u tajnosti.

"Taj dio javnog života meni još nekako nije normalan i želim njih zaštititi od toga. Jako je teško biti javna osoba i imati obitelj. Meni je, iskreno, iz srca sve na stranu – i glazba i uspjeh – ne mogu se mjeriti s tim da meni dijete jednog dana kaže da sam dobar otac, da sam bio dobar otac i da je ponosno na mene. To mi je najviši uspjeh u životu.''

Foto: PROMO

Nije mu strano ni mijenjanje pelena.

''To sam prošao s Franom pogotovo. Navikao sam na to i u tome sam dobar. Svijest se promijeni, više ne živiš za sebe, više nisi sam. Odgovoran si za tuđe živote, to su nevina bića koja ne znaju ništa i nekako ih treba zaštititi i usmjeriti, dati im potrebnu ljubav. Tako da je dosta fokusa otišlo na njih i smisao ciloga života.''

Otkrio je i nove poslovne planove.

''Otvorio sam izdavačku kuću u Splitu, napravili dva studija, digli smo to na veću razinu, potrudili smo se oko opreme i svega i želimo Dalmaciju dignuti na veći nivo što se tiče moderne glazbe.''

