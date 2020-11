Grubnić: Najveća mi je želja da postanem otac, ali u mom slučaju to je specifičan proces

<p>Modni stilist <strong>Marko Grubnić</strong> (38) otkrio je u srpnju da se zaručio i da je sve bilo 'filmski'. Pokazao je skupocjeni zaručnički prsten sa smaragdima i dijamantima. Svadbu je odgodio zbog korona virusa, a tvrdi i kako ona vjerojatno neće biti u Hrvatskoj. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Uvijek je negdje ljeto, pijesak, more sunce... Naša svadba će biti ljetna, a to možemo napraviti i kad je kod nas zima jer je drugdje toplo. A što se tiče korone, jednostavno moramo pratiti situaciju i prilagoditi se tome - rekao je Marko. Ovih dana razveselila ga je vijest da će njegova prijateljica <strong>Maja Šuput</strong> (41) postati mama i jedva čeka dan kad će se i on ostvariti u ulozi oca, piše <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/grubnic-najveca-mi-je-zivotna-zelja-da-postanem-otac-no-u-mom-slucaju-to-je-specifican-proces-1443832" target="_blank">Večernji list</a>. </p><p>- Jako volim djecu tako da je to moja najveća želja. Siguran sam da ću biti dobar tata, dat ću sve na svijetu da moje dijete ima sve i da bude sretno. Inače sam poznat po tome da ostvarujem svoje želje ili bar jako puno radim na tome da ostvarim svoje želje, tako da sam siguran da će se to dogoditi. Volio bih naravno da se to dogodi što prije, no u mom slučaju je to specifičan proces, o kojem ne želim javno govoriti, kao što ću i jednog dana sigurno svoje dijete pokušati maksimalno zaštiti od medija i javnosti. Ja sam se kao čovjek ostvario u životu, i poslovno i privatno, sretan sam i imam sve, jedino mi još nedostaje ta karika u životu kako bi krug bio potpun, a moj život dobio potpuno novi smisao, veselim se tome i spreman sam za to - ispričao je Marko za Večernji list. </p><p>Ranije nas je zanimalo i tko je osoba s kojom će Marko provesti ostatak života, ali stilist tada nije htio pričati o detaljima. </p><p>Međutim, poručio je da kraj sebe ima nekoga tko s njim diše i jednako razmišlja, a to je, kako kaže, uz zdravlje, najveći blagoslov u životu. </p>