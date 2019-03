Grubnić: 'Volim Hrvatsku, da nije tako odavno bih pobjegao'

Hvalaaaaa Vam dragi prijatelji što ste uz nas, što navijate, bodrite, što ste podrška... Mi se nadamo da i uživate jer ovo je ipak samo show, a netko mora i ispasti, sinoć je to bila moja draga @ana.vucak.veljaca... Jako mi je žao što smo baš nas dvoje bili u plesnom dvoboju jer imali smo super ideju za sljedecu emisiju, zajedno plesati tango, ali eto, show must go on... 🤷🏻‍♂️ Dakle sada znate, ja ću u sljedećoj emisiji @plessazvijezdama plesati tango, Veselim se, jer Quickstep zaista nije bio my cup of tea, što se vjerojatno i vidjelo, ali pravila su pravila i morao sam ga odraditi, nije bilo bajno, a sada je hvala Bogu iza mene, i odmah se lakše diše, jer dolaze latino plesovi, a ja sam tu svoj na svome, hahaha... A što se tiče države u kojoj živim - živim tu jer volim Hrvatsku najvise na svijetu i ljude u njoj, da to nije tako živio bih bilo gdje drugdje na svijetu, jer mogu to, ali ja volim svoju državu. Međutim činjenica je da se neke stvari očito neće promjeniti kada sam ja u pitanju, ma koliko se ja trudio, to je tako, a to se i sinoć pokazalo kao istinito, mogu ja plesati kao violina ali ljudi bi rađe da ne plešem... 😹😹😹😹😹 Ali otplesat ću ja još taj tango, pokazat ću Vam još jednom kako se strastveno pleše, pa kud puklo da puklo, hahahahaha... 💞 #Uzivajte ljudi, zabavljajte se i ne živcirajte se jer život je zaista lijep...

