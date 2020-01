Grubnićeva svadbena zvona: 'Vjenčat ćemo se ove godine...'

Stilist Marko Grubnić (37) nedavno je počeo dizajnirati vjenčanice, a u posljednjem intervjuu za In magazin otkrio je kako će uskoro i on stati na 'ludi kamen'.

- Vjenčat ćemo se već ove godine! No ajmo prvo skočiti pa reći hop. Tako da sam ja jako sretan u životu. Jako volim svoj život i baš sam nekako blagoslovljen. Sve se nekako posložilo u mom životu baš onako kako sam ja to htio - rekao je Marko za In magazin.

Foto: Instagram

U međuvremenu se maksimalno posvetio svom projektu. Stilist nikad nije bio zadovoljniji. Naime, nakon što je u svibnju prošle godine odlučio dizajnirati vjenčanicu za Maju Šuput (40), Marko je sad “zasukao” rukave te krenuo u šivanje i osmišljavanje novih vjenčanica. Marko se nedavno pohvalio kako otpakirava živu lutkicu koja na sebi ima raskošnu vjenčanicu.

Foto: Instagram

- Napravio sam nešto posebno za moje drage, buduće mladenke. Pratite me i dalje. Jako sam sretan i uzbuđen pokazati vam što sam radio sve ovo vrijeme. Siguran sam da će vam se svidjeti - poručio je stilist.

Foto: Instagram

Za svoj novi projekt angažirao je svoju prijateljicu, bivšu manekenku Tatjanu Dragović (41).

- Jako sam se posvetio ovom projektu jer su vjenčanja i haljine moja velika strast. Pomisao da upravo tvoja haljina nekome može biti najljepši podsjetnik na jedan od najvažnijih dana u životu, neprocjenjiva je nagrada i zadovoljstvo. Osobno ću po željama budućih mladenki prisustvovati probama jer mi je bitno da svaki detalj paše kao saliven - kaže Grubnić.

POGLEDAJTE VIDEO: