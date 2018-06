Grupa Body Count dolazi u Zagreb: 'Set lista je spremna'

Dugoočekivana europska turneja grupe Body Count započela je 1. lipnja i već u prvih nekoliko nastupa oduševila je desetke tisuća fanova diljem kontinenta. Prve set liste otkrivaju da su na ovim nastupima odlučili svirati najviše pjesama s kultnog prvog albuma.

Foto: Promo

Seriju koncerata bend je započeo na Fortarocku u Nijmegenu nakon čega su se uputili na dva monumentalna rock-metal festivala kultne Rock Am Ring i Rock Im Park. Usljedile su klupske svirke, u glasovitom amsterdamskom Melkwegu te čak dva nastupa u jednom danu u hamburškom Grosse Freiheit 36 nakon kojih je grupa otputovala do Solvesborga na Sweden Rock Festival. Danas prelaze švedsko dansku granicu i stižu u Aarhus na Northside Festival. Sudeći prema snimcima dosadašnjih nastupa Ice T i njegova banda su u fantastičnoj sviračkoj formi što publika gotovo konstantno nagrađuje brutanim mosh pitom.

Foto: Promo