Grupa Hurricane se raspada, pjevat će skupa do rujna: 'Više nisu mogle izdržati zajedno'

Djevojke iz popularne grupe "Hurricane" uskoro kreću sa solo karijerama, u rujnu se očekuje raskid ugovora s menadžerom, piše Blic.

Grupu čine Sanja Vučić (28), Ivana Nikolić (27) i Ksenia Knežević (26) , a na glazbenu scenu se probijaju 2019. godine kada su predstavile pjesmu Favorito koja je vrlo brzo postala hit.

Naime, 'Uraganke' su napravile pravi mali boom na regionalnoj sceni. Njihove pjesme na YouTube kanalu broje više milijuna pregleda, a nastupile su i na prošlogodišnjem Eurosongu te prošle u samo finale.

Pjevačice su prošle godine u Rotterdamu predstavljale Srbiju na Eurosongu s pjesmom Loco Loco te zauzele 15. mjesto. Na društvenim mrežama prati ih more vjernih fanova.

Iako su 'Uraganke' zajedničku karijeru započele nedavno, srpski mediji pišu kako je njihov odnos postao sve lošiji.

- Treba nekad i prekinuti određenu suradnju kada se ostvari sve što je planirano, a kako smo mi to realizirali, svi smo se složili da je pametna i mudra odluka za sve da za sada stavimo točku na zajednički rad. U narednih nekoliko mjeseci družit ćemo se i uživati s publikom kroz pjesmu i glazbu, preko koje smo i komunicirali svih ovih pet godina - potvrdile su članice grupe u službenom priopćenju.

Grupa "Hurricane" odradit će ljetnu turneju i zakazane nastupe koje imaju u narednom periodu, nakon čega će se razdvojiti.

- S menadžerom imaju ugovor do rujna i onda su ga odlučili ne produžiti. Općenito, njih troje se nisu baš najbolje slagali, pa je to utjecalo da posao ne funkcionira najbolje i da dođe do razlaza među njima. Za tri mjeseca grupa Hurricane bit će prošlost i okušat će se u solo karijeri - tvrdi izvor za Blic.

- Njih tri jednostavno više nisu mogle izdržati zajedno. U pitanju je sudar tri potpuno različita karaktera koji su itekako utjecali na cijelu atmosferu u grupi - rekao je izvor.

