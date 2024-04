Grupa Jonathan za 24sata: 'Naš novi album je sukus društva'

Svi koji dolaze na naše koncerte znaju što otprilike mogu očekivati. Uvijek je energično, ne susprežemo niti jednu emociju. Imamo vjernu publiku. Pogotovo tu u Zagrebu i jako se veselimo vidjeti ih opet, govori nam Zoran Badurina Ziro, vokal grupe Jonathan.

Stižu u Tvornicu kulture

"Coming On Hard", "Darling", "Falling" te mnoge druge pjesme s novog albuma predstavit će sa svojom riječkom petorkom, Brankom Kovačićem, Tomislavom Radinovićem, Nikicom Jurjevićem, Darkom Petkovićem i Hrvojem Šćulcem, 19. travnja u Tvornici kulture. Na domaći teren, u riječki Pogon kulture, stižu 26. travnja.

- 'Everyone Else Is OK' nastao je u zadnjih pet-šest godina u studiju GIS s našim dragim prijateljem, producentom Matejem Zecom. Brzo su protutnjale te godine. Bila je korona, masa privatnih obveza, tako da se objava albuma malo otegnula - kaže Ziro.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Dečke je inspiriralo sve što se zbivalo u tih pet godina.

- Svaka godina bila je na neku svoju foru. Kako su pjesme nastale tijekom više godina, tako se i razlikuju. Sad je pri kraju sve sjelo u jednu priču - ističe Zoran.

Naziv albuma nosi posebnu simboliku. Sukus je društva, društvenih mreža, koje mijenjaju pogled na svijet.

- 'Everyone Else Is OK' univerzalna je priča, kao da je trava zelenija u susjedovu vrtu. Naziv sve govori - kaže Ziro.

Formirani stigli u Jonathan

Osim njega, u Jonathanu, koji postoji od 2011., su glazbenici iz postojećih ili bivših sastava poput Saliona, Leta 3, Mlata, Pase i Mandrile.

- Ušli smo u Jonathan kao gotovi muzičari. Svatko je ostvario sebe u jedan ili dva benda prije ovog. Ova priča desila se spontano. Svatko od nas osjećao je neko zasićenje na putu na kojem je bio. I tu se desila neka nova energija, u koju smo se mi zaljubili - govori Ziro, koji je bio dio nekadašnjeg benda Salion.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Dečke iz Jonathana prate pozitivne kritike i uspjesi. Godine 2019. imali su veliku američku turneju, kojom se malo tko u Hrvatskoj može pohvaliti.

- Tri tjedna Amerike, 9000 kilometara, 15 koncerata. Bilo je veselo. Kad smo završili to, ubio nas je umor. Taman smo htjeli napraviti malu pauzu i dva tjedna nakon izbila je korona. Čak nam je i dobro došla - prisjeća se Ziro.

Imali turneju u Americi

Koliko se američka publika razlikuje od hrvatske?

- Nije se razlikovala. Reakcije su bile slične kao i ovdje. Bile su bolje od očekivanja, pogotovo jer je to njihova muzika, na engleskom - smatra Ziro.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Grupa Jonathan stalno ide u novom smjeru. Prvi album bio im je gitaristički, pa su dodali klavijature, back vokale, violine.

- Ne bojimo se da ćemo iznevjeriti publiku. Nije nam se desilo prokletstvo drugog albuma jer smo shvatili da ćemo, ako budemo išli za očekivanjima, raditi lošu muziku. Odlučili smo to maknuti da nam ostane sloboda. Publika može očekivati još noviteta. Radimo još pjesama, želimo da one prvo oduševe nas a onda njih - zaključuje.