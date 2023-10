Grupa Manntra kreće na turneju po Njemačkoj i Švicarskoj: Iduće godine stižu i u Tvornicu kulture

Umaška folk metal grupa Manntra uspješnu godinu završit će zimskom turnejom od 14. do 30. prosinca, kada će odsvirati 10 koncerata po Njemačkoj i Švicarskoj, a domaća promocija njihova novog albuma 'War Of The Heathens' održat će se 13. travnja 2024. u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Metal/goth turneja 'Eisheilige Nacht' kreće 14. prosinca u Prattelnu, nastavlja se u Stuttgartu, Giessenu, Dortmundu, Dresdenu, Braunschweigu, Würzburgu, Bielefeldu, a završit će svirkama u Bremenu i Potsdamu. Uz Manntru u line upu su njemački bendovi Subway To Sally, Fiddler’s Green i Letzte Instanz, objavila je Tvornica kulture.

Foto: PROMO

Album 'War Of The Heathens' četvrti je studijski album grupe koja je krenula iz Umaga i već godinama neumorno gradi internacionalnu karijeru. Osim što je izlazak albuma proslavila na rasprodanom koncertu u Leipzigu, Manntra je krajem rujna postala prvi izvođač iz Hrvatske koji je, nakon više od 30 godina, ostvario plasman na Službenu top-listu albuma u Njemačkoj.

Foto: PROMO

Prema izvještaju od 29. rujna, umaški bend nadmašio je tjedne rezultate niza svjetski poznatih izvođača kao što su Rammstein, Harry Styles, Thirty Seconds to Mars, Linkin Park ili Miley Cyrus.

'War Of The Heathens' je album kojeg karakterizira moćna, energična, melodična i atmosferična zvučna slika u kojoj se žestoki metal sudara s folk motivima i temama s ovih prostora. U Zagreb Manntra stiže u sklopu proljetne turneje koja će obuhvatiti Njemačku, Švicarsku i Poljsku. Bit će to njihov prvi zagrebački nastup od 2019., kada su promovirali album 'Kreatura'.