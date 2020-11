Gulperi: 'Nakon razvoda bilo me strah života s malim djetetom'

Zbog brojnih uloga i uspješne karijere glumica je dobila nadimak ‘žena s tisuću lica’. Po epizodi Turkinja dobiva i do 190.000 kuna. Ekipu iz serije 'Tuđi život' napustila je jer su je omalovažavali

<p>Upoznali smo je kao Yasemin u seriji “Ljubav i kazna”, voljeli smo je gledati i u jednoj od glavnih uloga u seriji “Tuđi život”, a sad simpatije ponovno osvaja u seriji “Gulperi” koja se prikazuje na Novoj TV.</p><p>Jedna od najvećih turskih zvijezda <strong>Nurgül Yeşilçay</strong> (44), koja je obilježila 20 godina glumačke karijere, ušla je u cipele Antepu Gülperi Çetin, mlade žene koja prima vijest da je njezin suprug Eyüp poginuo na granici Turske s Irakom. Ostaje sama s troje djece i tu počinje njezina borba za preživljavanje. Krajem studenog izlazi i nova serija na kojoj je radila - “Kefaret”. S Nurgül smo porazgovarali o njezinim projektima, karijeri, životu, djetinjstvu...</p><p>Glumica je rođena u Afyonkarahisaru, u središnjoj Turskoj. U Istanbul je došla nakon što je diplomirala glumu na Sveučilištu Eskisehir. Odmah nakon završetka fakulteta uzela je umjetničko ime Yeşilçay, što u prijevodu znači “zeleni čaj”. O liku Gulperi kaže da je iskrena, korektna, požrtvovna, ali i potlačena.</p><p>- Na marginama je društva, život ju je nepravedno osudio, a ona je samo htjela biti dobra majka i supruga. Gulperi je žena kojoj nedostaje ljubav, voljela je, ali nije bila iskreno voljena. Ona je simbol svih žena koje prolaze kroz obiteljske probleme i samo joj je ljubav prema djeci zvijezda vodilja – kaže. Upravo je ovom ulogom “zacementirala” kultni status u Turskoj i potvrdila zašto je u svojoj zemlji jedna od najtraženijih glumica. Najvažnija karakteristika koja je razlikuje od ostalih zvijezda je njezina karijera, koja je stalno u usponu, kako zahvaljujući ulogama u serijama tako i ulogama u filmovima. Zato nikog nije iznenadilo kad se šetala crvenim tepihom Cannes Film Festivala, promovirajući film “The Edge of Heaven”.</p><p>- Radim posao koji volim. Nastojim se fokusirati na trenutak u kojem živim i uživam u svakom od njih. Čovjek dobije veće zadovoljstvo kad se riješi nedaća i briga o budućnosti - ispričala nam je Yeşilçay.</p><p>Za sebe glumica kaže da je realna žena koja zna da ne može svaki dan u životu proći potpuno savršeno i ispunjeno, nego dođu i teži dani, ali ih lako prebrodi.</p><p>S obzirom na to da iza sebe ima pregršt odrađenih projekata, prisjetila se kako joj nije svaki uspomena koje se rado sjeća. U seriji “Tuđi život” igrala je jednu od glavnih uloga, ali onda je napustila set i ekipi rekla: “Zbogom”. Bilo je to veliko iznenađenje i tema koja se dugo provlačila po svim turskim novinama i medijima općenito.</p><p>Pisalo se da je seriju napustila zbog neslaganja s kolegom, glumcem <strong>Erkanom Petekkayom</strong> (49), koji joj je u seriji glumio ljubavnika. Istina je, kaže Nurgül, da je preživjela mobbing. Zbog konzervativnog stava kakvog ima prema ženama, Erkan je zahtijevao da većinu romantičnih scena snime pomoću montaže, a ne stvarne glume. Uz sve to je, navode turski mediji, glumici upućivao vulgarne komentare na snimanju, optuživši je kako joj je previše stalo do toga da s njim snimi epizode u kojima se ljube, što je, navodno, bila kap koja je prelila Nurgülinu čašu strpljenja.</p><p>- Kažem vam, pokušavali su me povrijediti i napraviti žrtvu od mene. Tako je to u Turskoj, ako si muškarac, možeš sve, ali ja to nisam dopustila. Napustila sam seriju, i neka me zovu diva, ali me nitko neće omalovažavati. Ne možete okruniti svoju muškost kroz moju ženstvenost! Neću to dopustiti! Ne mogu to dopustiti - pojasnila je Nurgül zašto je napustila snimanje te serije pa nastavila:</p><p>- Radila sam s mnogim glumcima poput Özcana Deniza i nikad nisam imala problema. Uvijek sam dolazila na vrijeme na set, ali na snimanju spomenute serije čekala sam i po osam sati. Jednostavno, nisu me poštovali i prekinula sam suradnju.</p><p>Nurgül u lijepom sjećanju, nažalost, nije potpuno ostalo ni snimanje serije “Ljubav i kazna”. U to je vrijeme imala velikih privatnih problema i njih se uvijek sjeti čim pomisli na tu seriju. Dok je osvajala publiku i u našoj regiji, njezin šestogodišnji brak s glumcem <strong>Cemom Özerom </strong>(61), s kojim ima sina <strong>Osmana Nejata</strong> (15), propadao je i naposljetku je okončan razvodom.</p><p>- U to sam vrijeme bila usred razvoda. Razmišljala sam kako ću se snaći s malim djetetom, kako će izgledati naš život. Nikad se u životu nisam bojala više nego tad. Danas, kad razmišljam o bivšem suprugu, jasno mi je da nismo bili jedno za drugo. Razlog nije, kako mnogi misle, u razlici u našim godinama, iako je bio stariji 17 godina od mene - ispričala je Nurgül, koja trenutačno slovi za jednu od najbogatijih turskih glumica i ima privilegiju tražiti da joj se honorar isplati i do nekoliko epizoda unaprijed.</p><p>Već kad smo se dotaknuli teme zarade, turski mediji ističu kako po epizodi zaradi između 20 i 25.000 eura, što je otprilike između 150.000 do 190.000 kuna. Koju će ulogu prihvatiti, u Nurgülinu slučaju nije ovisilo o visini honorara nego izazovima koji će projekt staviti pred nju. Tako je bez imalo dvojbe snimila ljubavnu scenu sa ženom, ali i glumila alkoholičarku. Njezina sposobnost da uđe u gotovo svaki lik, kako na televiziji tako i na pozornici, donio joj je nadimak “žena s tisuću lica”. Po prirodi je osoba koja ne uči na svojim pogreškama i često ih ponavlja.</p><p>- Osoba sam koja nikad nije naučila lekciju jer sve što radim, radim s previše emocija - rekla je Nurgül, koja se rado u svojim intervjuima prisjeti bezbrižnog djetinjstva i odrastanja s dvije sestre.</p><p>- Odgajali su me kao princezu. Uvijek sam dobivala ono što sam željela. Zbog takvog odgoja sam razmažena i smatram se egocentrikom. Uvijek prvo mislim na sebe, pa onda na druge osobe. Žene, kad imaju muža ili ljubavnika, počinju živjeti njihove živote. Žena ima mogućnost roditi, ući u bilo koji obrazac ponašanja, a onda muškarac počinje manipulirati s njom - izjavila je Nurgül i zaključila da žene trebaju biti samostalne jer će ih u suprotnom život pokositi.</p><p>S obzirom na to da je priznala da je sebična, često je pitaju kako onda uopće uspije funkcionirati u ljubavnim vezama.</p><p>- Ne pokušavam biti netko drugi u vezi samo da bih zadovoljila drugu osobu. To je pitanje kompromisa. Ali neću živjeti svoj život kako nekome drugome odgovara - rekla je Nurgül i nadovezala se da je čovjek u braku pod drukčijim pritiskom nego osobe koje nisu izgovorile “da”.</p><p>- Čovjek je pod pritiskom društva. Kada nešto učinimo što ne zadovoljava standarde ‘normalnog’, odmah počnu kritike koje glase da to nije u redu, da se to ne smije raditi jer si ti sada u braku. A kada si poznata osoba, to se sve odrazi na privatni život - prokomentirala je. Bez glume bi uvenula, ali i bez prijatelja, barem je tako mislila. Ipak, u posljednjih nekoliko godina puno su je iznevjerili, tako da sad svemu pristupa oprezno. Odana je, kaže, obitelji i sinu, kojeg obožava i ne može zamisliti život bez njega. Nije karijerist pa joj je, po važnosti, posao nakon bližnjih. U intervjuu za turski Elle dotaknula se najosjetljivije teme - majčinstva.</p><p>- Nedavno mi je Nejat rekao: ‘Ti si najbolja majka na svijetu’, a ja sam mu odgovorila da je on najbolji sin na svijetu. Puštam ga da bude neovisan i samostalan, ali sve u granicama, postoje i kod mene stroga pravila - kaže.</p><p>Nurgül je imala otprilike godinu dana pauzu od glume tijekom koje je napravila neke promjere. Išla je na dijetu i smršavjela sedam kilograma. Podvrgnula se i estetskoj operaciji i odlučila staviti botoks. Čini se kako botoks ne podnosi jer je burno reagirala. Bila je sva otečena pa je izjavila da joj botoks i slične stvari više ne padaju na pamet.</p>