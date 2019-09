Tuba: 'Ezel je narkoman, a ja s takvim ne želim pred kamere...'

Jedan od najplaćenijih turskih glumaca, Kenan İmirzalıoğlu (45), vraća se na male ekrane pod okriljem producentske kuće Ay Yapim za koju je snimio i kod nas jako gledanu seriju "Ezel". Kako ima zvjezdani status, gotovo cijeli dan proveo je s Keremom Çatayom, vlasnikom producentske kuće na radnom ručku. Tamo je İmirzalıoğlu birao u kojem bi projektu htio igrati.

Foto: screenshoot

Nakon dva, tri sata, kad su dogovorili projekt, uslijedio je izbor partnerice. Kenan, koji je već igrao s najpopularnijim turskim glumicama, Bergüzar Korel (37) i Cansu Dere (38), ovaj put je pred kameru poželio stati s trećom, najvećom zvijezdom - Tubom Büyüküstün (37).

POGLEDAJTE VIDEO O SERIJI 'NE DAJ SE, NINA':

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Producent se odmah složio s njim jer je njegova Ay Yapim ionako zatrpana porukama gledatelja koji baš njih žele vidjeti zajedno. Zato se Kerem odmah uhvatio telefona i nazvao Tubu koja je za njega već snimala nekoliko jako gledanih serija.

Tražio je da se nađu što je Tuba objeručke prihvatila jer njegova producentska kuća slovi za najjačeg turskog giganta u proizvodnji serija. No sastanak nije prošao kako su Kenan i Kerem željeli.

Foto: Instagram

- Tuba je bila jako sretna kad joj se Kerem javio. Naime, željela se na jesen vratiti na male ekrane, ali scenariji koje su joj nudili, nisu joj se sviđali, pa ih je redom odbila. Projekt koji joj je u grubim crtama Kerem prepričao, svidio joj se, no problem je nastao kad joj je rekao tko će joj biti partner - rekao je izvor blizak glumici.

Foto: Cafe24

Tuba je, ranije, iznimno cijenila İmirzalıoğluja ali kad je prije nekoliko godina završio u pritvoru radi optužbi da je konzumirao i dilao drogu, srozao joj se u očima. Tad je i njegova karijera krenula nizbrdo, pa su turski gledatelji bojkotirali njegove serije i filmove. Posljednja u nizu bila je serija "Fatih" koju su skinuli s programa nakon svega nekoliko epizoda, unatoč raskoši i svim drugim predispozicijama da uspije. Ni Tuba se ne proslavi svakim projektom ali je uspješnija od njega.

No, čak i kad se zanemare poslovni neuspjesi, ona baš neće, glumiti s njim. Zato joj je producent udvostručio ionako pozamašan honorar. Tuba je bila ustrajna.

Foto: 24sata

- Nije stvar u novcu nego u odbojnosti same ideje da glumi s narkomanom. Rekla je da nema tog novca zbog kojeg bi stala pred kameru s njim. Ne želi da joj takva suradnja bude mrlja u do sad blistavoj karijeri. Rekla je producentu da je suradnja s njim do sad uvijek bila zadovoljstvo i da će rado snimati pod okriljem Ay Yapima, ali ne s İmirzalıoğluom. Dodala je da bi radije dijelila kadar s nepoznatim glumcem nego s njim - dodaje izvor.

Turski mediji dodaju kako im je zanimljivo da baš Tuba dijeli lekcije o moralu. Jer tijekom zadnjih godina nizala je skandal za skandalom. Prvo je, na snimanju serije "Asi" bila u tajnoj vezi s Muratom Yildrimom (40). Onda se nagađalo tko je otac njezinih sedmogodišnjih kćeri blizanki, Maye i Toprak. Potom je cijela Turska brujala o razvodu od kolege glumca, Onura Saylaka (42), a glasine su se dodatno pojačale kad je uskočila u zagrljaj ljubavnika Umuta Evirgena.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':