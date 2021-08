'Absurd' je prerada neobjavljene pjesme 'Silkworms', a Guns N’ Roses predstavili su je na koncertu u Fenway Parku u Bostonu. Postava benda s Axl Roseom, Slashom i Duffom McKaganom vratila se 2016., a ovo im je prva pjesma od tada, piše muzika.hr.

- Neki ovu pjesmu možda znaju pod drugim imenom, a apsurdno je za nas da je pokušamo izvesti. Smiješno, nije li? Iako neki još ne znaju šalu. OK onda, nova pjesma zove se ‘Absurd’ - rekao je na koncertu.

Pjesmu 'Silkworms' napisao je klavijaturist Dizzy Red, a plan je bio da bude objavljena na albumu 'Chinese Democracy', no to se ipak nije ostvarilo. Početkom devedesetih bend je bio na vrhuncu slave, bila je tad i najbolja postava.

Upravo se o bendovim počecima i njihovim najmračnijim tajnama najbolje može iščitati iz knjige Last of the Giants: The True Story of Guns N' Roses" autora Micka Walla.

Priča počinje s Axl Roseom za kojeg autor tvrdi da je od samog početka imao viziju postaviti mnogo više standarde u glazbi koju je stvarao. Postao je slavan opisujući u svojim pjesmama onu dobro skrivenu i malo spominjanu sramotnu stranu života u Los Angelesu, daleko od holivudskog glamura.

Pisac tvrdi da je Rose, koji se u to vrijeme zvao William Bailey, veću tinejdžerskim danima bio noćna mora policajcima jer je u svom rodnom gradu Lafayette do 18. godine imao iza sebe 20 privođenja, a u pet slučajeva je proglašen krivim zbog neke nepodopštine.

- U arhivi okružnog suda u Tippecanoeu ostalo je zabilježeno da je Rose u periodu između 1980. i 1982. u zatvoru proveo ukupno 10 dana pod optužbom za tučnjavu, maloljetničku delinkvenciju, opijanje na javnom mjestu, krađu - piše Wall.

Rose je tvrdio da ga je otac seksualno zlostavljao, a autor knjige Wall napisao je da ga je čak možda i oteo od majke.

- Sjećam se igle. Sjećam se pucanja. I sjećam se da me taj muškarac seksualno zlostavljao. Vidio sam da se mojoj majci dogodilo nešto strašno kad mi je prišla, govori Rose, opisujući sjećanja koja su se javila tijekom terapije.

Slike oca nestale su nakon što je Rose navršio dvije godine jer mu se majka preudala za propovjednika Stephena Baileya. Rose je odrastao u uvjerenju da je Bailey njegov biološki otac jer mu je majka novom udajom dala i prezime novog supruga.

- Axl nikad nije imao podršku ni od svog očuha. Sjeća se kako ga je jednom bacio sa stolice na kojoj je sjedio za klavirom i svirao 'D'yer Mak'er ' grupe Led Zeppelin. To je i bio razlog da mladi Rose konačno pobjegne od kuće.

Jeff Isbell bio je tinejdžer kad je počeo bubnjati, a Rosea je upoznao kad je krenuo u deveti razred. Isbell je stajao u školskom hodniku:

- Najprije sam čuo kako je hrpa knjiga tresnula o pod, zatim i njega kako urla i u trku prolazi pored mene, a za njim juri hrpa profesora. Pomislio sam - izvrsno - ovaj tip je potpuno lud i bio bi izvrstan pjevač.

Saul Hudson, rođen je u Engleskoj, a s obitelji je preselio u Laurel Canyon u LA-u kad mu je bilo četiri godine. Sin umjetnika i dizajnera odjeće dobio je nadimak "Slash", a nadjenuo mu ga je glumac i obiteljski prijatelj Seymour Cassel, stalna zvijezda filmova Johna Cassavetesa.

Baš kao što su pronašli Rose i Isbell, tako se i Hudson još u srednjoj školi sprijateljio sa Stevenom Adlerom, koji će postati prvi bubnjar GnR-a.

- Dvojac je, kako je ispričao Saulu, postao nerazdvojna, piše Wall.

- Uskoro su se počeli drogirati jeftinijom varijantom poppersa - a uskoro su prešli na pušenje trave i hašiša, lutajući holivudskim ulicama i pričajući o glazbi, maštajući o pokretanju benda i zarađivanju velikog novca.

Dva para prijatelja uskoro su se upoznali s mladim gitaristom Tracii Gunsom koji će kasnije voditi hit band 'LA Guns'. Gunsi su bili preteča budućih 'Guns N Roses' a četiri buduća člana počeli su zajedno nastupati, dijeliti drogu i djevojke. Punk glazbenik Michael "Duff" McKagan iz Seattlea, koji je već s 20 bio veteran jer je do tad svirao s više od 30 bendova pridružio im se 1984. kad je preselio u Los Angeles.

Zapravo, javio se na oglas u lokalnim novinama u kojem je pisalo da se zainteresirani jave Slashu. Tako se popunio mozaik glazbenika koji su pokrenuli jedan od najvećih bendova u povijesti rock'n'rolla, piše New York Post.