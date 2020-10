Gwen Stefani i Blake se zaručili: Skupa su 'teški' 1,6 milijardi kn

Blake Shelton i Gwen Stefani skupa sjede u žiriju 'The Voicea', gdje im je plaća po sezoni oko 84 milijuna kuna. Oboje su već ranije bili u braku, a Gwen s bivšim suprugom ima troje djece

<p>Pop zvijezda <strong>Gwen Stefani</strong> (51) na društvenim mrežama objavila je fotografiju na kojoj se ljubi s pjevačem<strong> Blake Sheltonom</strong> (44), s kojim je u vezi pet godina. Na ruci joj sjaji dijamantni prsten.</p><p>- Blake, da, molim te - napisala je Gwen u opisu fotografije. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Gwen Stefani</b></p><p>Glazbenik je bio nešto rječitiji od svoje buduće supruge. </p><p>- Hej Gwen, hvala ti što si mi spasila 2020. godinu i ostatak života. Volim te. Čuo sam 'da' - napisao je Blake. </p><p>Par se zaručio tijekom vikenda u Oklahomi, pišu strani mediji. Skupa su proveli proljetnu karantenu s njezino troje djece na njegovom ranču. Ovoga su se mjeseca uselili u novi dom u Los Angelesu, vrijedan tri milijuna dolara, odnosno 19 milijuna kuna. </p><p>- Upravo smo se preselili. Uzbudljivo je. Jučer smo radili ukrase i kolačiće za Noć vještica. Ovdje je stalno neka kreativnost - rekla je Gwen. </p><p>Shelton već godinama sjedi u žiriju američkog showa 'The Voice', a u nekoliko sezona je i Gwen bila pored njega. Gwen je 'teška' 150 milijuna dolara, što je blizu milijarde kuna. Novac zarađuje kao pjevačica i modna dizajnerica, a bila je članica žirija u nekoliko američkih i britanskih talent emisija. Njezina točna plaća u 'The Voiceu' nije poznata, ali su strani mediji pisali kako po sezoni zaradi više od 13 milijuna dolara, odnosno oko 84 milijuna kuna. </p><p>Toliko sada uprihodi i Blake Shelton po sezoni, ali se šuškalo da su mu ponuđeni dodatni bonusi otkako je u žiriju sjedila i njegova djevojka Gwen. No ta nagađanja nisu potvrđena. Blake je ukupno 'težak' otprilike 100 milijuna dolara, što je oko 650 milijuna kuna. Shelton je u prvim sezonama 'The Voica' zarađivao četiri milijuna dolara, odnosno 25 milijuna kuna, ali je s vremenom ta plaća narasla. </p><p>Iz braka s <strong>Gavinom </strong>Rossdaleom, frontmenom rock benda Bush, Stefani ima <strong>Kingstona </strong>(14), <strong>Zumu </strong>(12) i <strong>Apolla </strong>(6). Shelton je bio dva puta u braku, od 2003. do 2006. s <strong>Kaynette Williams</strong>, a od 2011. do 2015. s <strong>Mirandom </strong>Lambert.</p><p><strong>POGLEDAJTE NOVI SERIJAL NA 24SATA O SITUACIJAMA U FIRMI:</strong></p>