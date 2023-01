Gwyneth Paltrow bez dlake na jeziku: '90-ih se mogao koristiti kokain bez da te uhvati netko'

Glumica Gwyneth Paltrow (50) gostovala je u 'The Late Late Showu s Jamesom Cordenom', gdje je govorila o o svojoj mladosti, konzumiranju droga i odvođenju nepoznatih muškaraca kući tijekom 90-ih.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL/Youtube

- Bilo je super, pogotovo konzumirati kokain bez da te uhvate. Mogli ste samo biti u baru i zabavljati se, plesati na stolu - kazala je glumica te dodala kako se moglo izaći iz bara i otići kući s nekim nasumično bez da je itko znao.

Prisjetila se da nije bilo telefona s kamerom, a u New Yorku nije bilo ni paparazza. Ovaj intervju bio je svojevrsni nastavak Gwynethina priznanja iz 2015. da je najteža droga koju je ikada uzela ecstasy, što je rekla u emisiji Andyja Cohena 'Watch What Happens Live!'

Foto: Instagram/Gwyneth Paltrow

Osim toga, glumica je 2019. godine otvorila dušu voditeljima Jeanu Godfreyju-Juneu i Megan O'Neill. Razgovarajući s njima, bez ikakve je zadrške otkrila kako nije uvijek bila oduševljena svojim izgledom, no, isto je tako napomenula kako je s godinama ipak prihvatila promjene.

- Nikada se nisam smatrala prekrasnom. Mislim da su rijetke situacije kada možeš biti u potpunosti zadovoljan sobom, tako se i ja osjećam kao i svaka druga žena - kada se pogledam u ogledalo ne vidim ono što drugi vide. To je nešto unutra, neopisivo. Ne znam kako bi vam rekla, ali kako godine prolaze sve sam manje samokritična, sada jasno znam što želim u životu - ispričala je pa dodala kako je u mladosti bila drugačija.

Foto: Instagram/Gwyneth Paltrow

