Gwyneth nas je 8 puta šokirala svojim beauty navikama: Yoni jaja stavlja u intimne dijelove...

Vlaženje parom intimnih dijelova

Glumica vjeruje u vlaženje intimnih dijelova kako bi se u potpunosti očistila maternica i uspostavio balans ženskih hormona. ’To je oslobađanje energije, a ne samo 'tuširanje parom', rekla je Paltrow.

Ubod pčela

Glumica je jednom prilikom otkrila kako dopušta pčelama da je bodu.

- To je tisuću godina star tretman koji se zove apiterapija. Ljudi ga koriste kako bi se riješili upala i ožiljaka. Zapravo je prilično nevjerojatno ako istražujete - rekla je glumica i upozorila na loše strane, a to je bol prilikom uboda.

Ipak, znanstvenici još uvijek nisu uspjeli dokazati ove prednosti kod uboda pčela.

Konzumiranje slane vode

Gwyneth je otkrila kako svojoj vodi voli dodati himalajsku morsku sol jer pomaže u apsorpciji. Nije sjajan okus, ali čini veliku razliku, dodala je.

Cupping terapija

Glumica često naglasi koliko voli istočnjačku medicinu, posebno cupping terapiju. Cupping terapija ili cupping masaža drevna je metoda u kojoj se na kožu stavljaju specijalne čaše stvarajući vakuum. Ljudi se odlučuju na ovu terapiju iz brojnih razloga - zbog raznih bolova, upala, problema s cirkulacijom, ali i zbog jednostavnoga opuštanja i masaže koja prodire duboko u vašu kožu.

'Čišćenje' usta s uljem

Svakodnevna jutarnja rutina Gwyneth uključuje stavljanje sirovog organskog kokosovog ulja u usta i čišćenje usta njime. Objasnila je da je to 'način uklanjanja bakterija iz usta.' Međutim, pouzdanih znanstvenih studija koje potvrđuju ovu teoriju nema.

Minimalna šminka

Iako živi pod svjetlima reflektora, Paltrow se trudi izbjegavati šminku koliko god može.

- Često izlazim samo s maskarom i malo rumenila. Bronzer ne koristim - rekla je jednom prilikom.

Piling svaki dan

Dok stručnjaci savjetuju piling dva do tri puta tjedno, Paltrow to voli raditi svaki dan. To je njezina tajna za održavanje njezine kože mladolike.

Stavljanje yoni jaja u intimne dijelove tijela

Paltrowina vlastita tvrtka za wellness 'Goop', u prošlosti je prodavala jaja od žada ili yoni jaja (poludragi kamen od žada) koja su žene stavljale u intimne dijelove tijela. Tvrdilo se da ova jaja mogu imati mnoge prednosti, poput balansiranja ciklusa i jačanja ženske energije. Međutim, te tvrdnje nisu znanstveno dokazane, piše Bright Side.

