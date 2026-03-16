ODVAŽAN POTEZ

Ispadaju oči zbog Gwyneth Paltrow (53): Bez gaćica u haljini riskirala da pokaže sve

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Caroline Brehman

Glumica se na dodjeli Oscara pojavila u naizgled klasičnoj kreaciji Giorgia Armanija, no kada se okrenula u stranu, otkrila je mnogo hrabriji dizajn nego što se na prvi pogled činilo

Holivudska glumica Gwyneth Paltrow (53) ponovno je privukla sve poglede na crvenom tepihu dodjele Academy Awards 2026., gdje je zablistala u elegantnoj, ali iznenađujuće odvažnoj haljini.

Na ceremoniju je stigla u svilenoj haljini boje slonovače koju potpisuje modna kuća Giorgio Armani Privé. Na prvi pogled riječ je o klasičnoj kreaciji inspiriranoj starim Hollywoodom, no pravi efekt dolazi tek kada se haljina pogleda sa strane.

Foto: Instagram

Naime, dizajn krije dramatične visoke proreze uz bokove koji otkrivaju mnogo više kože nego što se čini sprijeda, a ispod haljine nalaze se i diskretne prozirne svjetlucave hlače, piše Page Six.

Iako ove godine nije nominirana za nagradu, Paltrow je na ceremoniji imala važnu ulogu – bila je među prezenterima koji su tijekom večeri uručivali nagrade.

Foto: Instagram

Film Marty Supreme u kojem glumi dobio je čak devet nominacija, uključujući onu za najbolji film. Njezin kolega Timothée Chalamet bio je nominiran za najboljeg glumca, dok je redatelj Josh Safdie bio nominiran za režiju, scenarij i montažu. Paltrow u filmu glumi hollywoodsku zvijezdu Kay Stone.

Zanimljivo je da je ovo bio relativno rijedak povratak slavne glumice na dodjelu Oscara, budući da je posljednji put je na ovoj prestižnoj ceremoniji bila prije više od deset godina, točnije 2015. godine.

RAZLOG JE VRLO OSOBAN Gwyneth Paltrow otkrila zašto je odbila snimiti seks scenu u filmu s Ethanom Hawkeom...
Ovaj film je pokorio Oscare sa šest zlatnih kipića: DiCaprio, del Torro, Penn i duhovi prošlosti
'JEDNA BITKA ZA DRUGOM'

Ovaj film je pokorio Oscare sa šest zlatnih kipića: DiCaprio, del Torro, Penn i duhovi prošlosti

Uz Leonarda DiCaprija, koji je zaradio nominaciju za najboljeg glumca, i Oscarom nagrađenog Seana Penna, glumačku ekipu čine i Teyana Taylor te Benicio del Toro, koji su također bili nominirani za sporedne uloge
Evo što će biti u ponedjeljak u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u ponedjeljak u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 16. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
VELIKA GALERIJA Najbolje fotke s ovogodišnjih Oscara: Leo s brkovima, oskudna Kyle...
98. IZDANJE

VELIKA GALERIJA Najbolje fotke s ovogodišnjih Oscara: Leo s brkovima, oskudna Kyle...

Iza nas je 98. dodjela legendarnog kipića Oscar. Dodjelu je pokorio film 'Jedna bitka za drugom' s čak šest zlatnih kipića. A što se sve događalo na pozornici i iza nje, najbolje da pogledate sami...

