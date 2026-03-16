Ispadaju oči zbog Gwyneth Paltrow (53): Bez gaćica u haljini riskirala da pokaže sve

Holivudska glumica Gwyneth Paltrow (53) ponovno je privukla sve poglede na crvenom tepihu dodjele Academy Awards 2026., gdje je zablistala u elegantnoj, ali iznenađujuće odvažnoj haljini.

Na ceremoniju je stigla u svilenoj haljini boje slonovače koju potpisuje modna kuća Giorgio Armani Privé. Na prvi pogled riječ je o klasičnoj kreaciji inspiriranoj starim Hollywoodom, no pravi efekt dolazi tek kada se haljina pogleda sa strane.

Naime, dizajn krije dramatične visoke proreze uz bokove koji otkrivaju mnogo više kože nego što se čini sprijeda, a ispod haljine nalaze se i diskretne prozirne svjetlucave hlače, piše Page Six.

Iako ove godine nije nominirana za nagradu, Paltrow je na ceremoniji imala važnu ulogu – bila je među prezenterima koji su tijekom večeri uručivali nagrade.

Film Marty Supreme u kojem glumi dobio je čak devet nominacija, uključujući onu za najbolji film. Njezin kolega Timothée Chalamet bio je nominiran za najboljeg glumca, dok je redatelj Josh Safdie bio nominiran za režiju, scenarij i montažu. Paltrow u filmu glumi hollywoodsku zvijezdu Kay Stone.

Zanimljivo je da je ovo bio relativno rijedak povratak slavne glumice na dodjelu Oscara, budući da je posljednji put je na ovoj prestižnoj ceremoniji bila prije više od deset godina, točnije 2015. godine.