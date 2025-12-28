Gwyneth Paltrow otkrila zašto je odbila snimiti seks scenu u filmu s Ethanom Hawkeom...

Gotovo trideset godina nakon filma 'Great Expectations' ('Velika očekivanja'), Gwyneth Paltrow i Ethan Hawke ponovno su se pojavili zajedno na razgovoru za Vanity Fair te se prisjetili snimanja filma. Glumica je otkrila i zašto je odbila snimiti eksplicitnu scenu oralnog seksa s Hawkeom u modernoj adaptaciji Dickensova romana iz 1998. godine.

Hawke je pitao Paltrow sjeća li se kako im je redatelj Alfonso Cuarón objasnio ljubavnu scenu.

- O, Bože! - uzviknula je dok se prisjećala kako je redatelj predložio da u sceni njezin lik primi oralni seks od Finna, kojeg je glumio Hawke.

Gwyneth je potom objasnila zašto je odbila tu ideju: 'Pomislila sam: 'O, Bože, moj otac će dobiti srčani udar'.

Hawke je ispričao kako je Alfonso Cuarón zamišljao scenu. Kamera bi se spustila niz njezin trbuh, zatim podigla do grudi, pa se zadržala na licu dok lik doživljava vrhunac, uz 'eksploziju svjetla poput sunca'.

Paltrow se na to ponovno nasmijala, a Hawke je zaključio kako se jasno sjeća njezina odgovora kako to nikad neće napraviti.

Glumica je objasnila kako je u to vrijeme bila opterećena time što bi njezina obitelj mogla vidjeti takve scene.

- U ranoj fazi karijere bila sam jako samosvjesna. Stvarno mi je smetalo što bi moj otac i djed gledali takve stvari - priznala je te dodala kako danas na takve stvari više ne bi obraćala pažnju.

Hawke je pritom istaknuo da njezino odbijanje nikad nije djelovalo bahato ili prkosno, a glumica je priznala da je tad 'možda bila i previše čedna'.

Film je u kina stigao početkom 1998. godine i, unatoč podijeljenim kritikama, ostvario dobar komercijalni rezultat. Zaradio je 55 milijuna dolara uz budžet od 25 milijuna. Uz Paltrow i Hawkea, u njemu su glumili i Robert De Niro, Anne Bancroft, Chris Cooper te Hank Azaria.

Paltrow i Hawke dotaknuli su se i svojih karijera te činjenice da su, unatoč Hollywoodu, uspjeli ostati vjerni sebi.

- Bili smo dvoje izrazito idealističnih mladih ljudi koji su imali jasnu viziju što žele raditi i kako žele doprinijeti - rekao je Hawke te kolegici uputio kompliment: 'Nikad nisi bila obična. Uvijek si bila svoja.'

Oboje su i dalje aktivni. Paltrow se nedavno vratila na veliko platno nakon višegodišnje pauze u filmu Marty Supreme, u kojem glumi uz Timothéea Chalameta, dok je Hawke ove godine zapažen u biografskom filmu 'Blue Moon', u kojem utjelovljuje Lorenza Harta.