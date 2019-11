Hadžihafizbegović o ozljedi: Upozorili su me na amputaciju

Bosanskohercegovački glumac Emir Hadžihafizbegović (58) našao se u fokusu javnosti u kolovozu, kada je završio u sarajevskoj bolnici kako bi ga hitno operirali, a tamošnji mediji nisu navodili razlog zahvata. Tada su zbog ozljede otkazane izvedbe predstave 'Sjećaš li se Dolly Bell' u Budvi i Tivtu za 26. i 27. kolovoza.

Za hrvatske medije je tada izjavio kako je dobro i da nije nikakva teška operacija u pitanju. U ožujku ove godine bio je hitno prevezen kad mu je pukao mišić. Tijekom predstave je povrijedio nogu te je u trenucima zamjene scena intervenirala hitna pomoć, a glumac je dvije trećine predstave igrao s teškom ozljedom, što nitko u publici nije mogao primijetiti.

Za Gloriju je priznao da je stanje bilo ipak malo ozbiljnije kada je u pitanju ozljeda koju je zadobio u kolovozu. Radilo se o venskoj trombozi u desnoj nozi, koja je bila hitno operirana, a prognoza nakon toga nije bila najsjajnija - glumac se bojao da će mu morati amputirati palac desne noge, a možda i cijelo stopalo.

- Ništa nisam posumnjao ni kad sam sredinom kolovoza, na početku Sarajevskog filmskog festivala, dobio temperaturu - započeo je istaknuti glumac koji je zbog dijagnoze dijabetesa u pola godine izgubio osam kilograma i objasnio kako je popio tablete i otišao na premijeru svog filma 'Sin'.

Zatim je na red došla druga premijera na kojoj se nije mogao pojaviti zbog visoke temperature.

- Naime, visoka temperatura nije se snižavala, noga mi je počela naticati i do jutra je bila 'tri broja veća' i jako crvena. Više nisam imao što čekati. Otišao sam u bolnicu gdje sam doznao da imam trombozu i hitno sam operiran - rekao je Emir kojeg su doktori dva tjedna nakon zahvata upozorili na mogućnost amputacije ne uspije li vratiti cirkulaciju u stopalo.

Osim s ovim teškoćama, borio se i s nesanicom.

- Nesanica je posljedica ekstremno teških i grozomornih situacija koje sam prošao u ratu. Prvih pet godina to me jako frustriralo, svašta sam pokušavao, pomoći nije bilo, i više je ne doživljavam kao problem. No s amputacijom se nisam mogao pomiriti. Ali, eto, i to se sretno riješilo - zaključio je Hadžihafizbegović koji sada prilikom izlaska na scenu dobiva injekciju protiv bolova kako bi lakše podnio napore predstave.