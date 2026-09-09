Hailey Bieber je govorila kako se zbog vjere nikada ne bi slikala gola, a sada se skinula...

Hailey Bieber pozirala je u dosad najeksplicitnijem izdanju za naslovnicu brazilskog časopisa ICE. 29-godišnja manekenka i poduzetnica je, naime, 2021. godine izjavila kako zbog svoje kršćanske vjere nikada ne bi pozirala gola, a sada je upravo to i učinila.

Na naslovnici brazilskog izdanja časopisa, supruga pjevača Justina Biebera leži na trbuhu na pješčanoj plaži, dok se u pozadini vidi more i zalazak sunca. Na fotografiji je u toplesu, s vidljivim tragovima od kupaćeg kostima, a dok pije brazilsko piće Guaraná Antarctica, gleda izravno u kameru.

Hailey je fotografiju naslovnice, ali i ostale fotografije sa snimanja podijelila na svom Instagramu, a objavu je lajkalo više od 1,3 milijuna ljudi, uključujući njezinog supruga Justina, Kim Kardashian, Chrissy Teigen i Hilariju Baldwin, suprugu njezinog strica Aleca Baldwina. Druge dvije fotografije koje je objavila prikazuju je u sličnoj pozi na ležaljci, ali manekenka je na njima pozirala u bikiniju sa žutim naramenicama i ružičasto-žutim donjim dijelom. Na posljednjoj fotografiji s plaže nosi proziran grudnjak i sportske hlačice koje je spustila kako bi istaknula trbuh.

Foto: Instagram

Iako se na prvu Hailey možda ne čini kao očit izbor za naslovnicu brazilskog časopisa, njezina majka Kennya Deodato je Brazilka te kći poznatog brazilskog glazbenika i producenta Eumira Deodata. Brazilski časopis je na svom Instagram profilu objavio kako će određeni dio prihoda od prodaje svakog primjerka uplatiti Centru za žene imigrantice i izbjeglice u São Paulu, a naveli su kako je Hailey pristala donirati isti iznos koji časopis prikupi prodajom.

Foto: Instagram

Ova golišava naslovnica čudi jer je manekenka u intervjuu 2021. godine izjavila da se nikada ne bi fotografirala gola. Naime, tada je na svom YouTube kanalu razgovarala s glumicom Yvonne Orji o kršćanskoj vjeri i izazovima koje im ona postavlja u karijerama.

- Ti si glumica. Glumiš u seriji u kojoj imaš scene seksa, psuješ i radiš stvari zbog kojih bi mnogi kršćani vjerojatno rekli: 'Pa ti nisi prava kršćanka jer snimaš takve scene. Slično je i meni; nekad zbog posla moram pokazati kožu ili me fotografiraju u donjem rublju. Ljudi onda kažu: 'To nije dobar primjer jer nisi čedna - izjavila je Hailey 2021. godine.

Yvonne Orji je na to odgovorila kako nikada nije planirala pokazati grudi pred kamerama, a Hailey se složila s njom.

- Mislim da sam i ja u fazi gdje si kažem: 'U redu, nikada se ne bih htjela fotografirati gola', ali svaka čast svakoj ženi kojoj je to ugodno - rekla je manekenka i poduzetnica tada.