Hailey Bieber izazvala je pažnju javnosti svojom najnovijom naslovnicom, koja predstavlja dramatičan zaokret od njezinih ranijih izjava o golotinji
Hailey Bieber je govorila kako se zbog vjere nikada ne bi slikala gola, a sada se skinula...
Hailey Bieber pozirala je u dosad najeksplicitnijem izdanju za naslovnicu brazilskog časopisa ICE. 29-godišnja manekenka i poduzetnica je, naime, 2021. godine izjavila kako zbog svoje kršćanske vjere nikada ne bi pozirala gola, a sada je upravo to i učinila.
Na naslovnici brazilskog izdanja časopisa, supruga pjevača Justina Biebera leži na trbuhu na pješčanoj plaži, dok se u pozadini vidi more i zalazak sunca. Na fotografiji je u toplesu, s vidljivim tragovima od kupaćeg kostima, a dok pije brazilsko piće Guaraná Antarctica, gleda izravno u kameru.
Hailey je fotografiju naslovnice, ali i ostale fotografije sa snimanja podijelila na svom Instagramu, a objavu je lajkalo više od 1,3 milijuna ljudi, uključujući njezinog supruga Justina, Kim Kardashian, Chrissy Teigen i Hilariju Baldwin, suprugu njezinog strica Aleca Baldwina. Druge dvije fotografije koje je objavila prikazuju je u sličnoj pozi na ležaljci, ali manekenka je na njima pozirala u bikiniju sa žutim naramenicama i ružičasto-žutim donjim dijelom. Na posljednjoj fotografiji s plaže nosi proziran grudnjak i sportske hlačice koje je spustila kako bi istaknula trbuh.
Iako se na prvu Hailey možda ne čini kao očit izbor za naslovnicu brazilskog časopisa, njezina majka Kennya Deodato je Brazilka te kći poznatog brazilskog glazbenika i producenta Eumira Deodata. Brazilski časopis je na svom Instagram profilu objavio kako će određeni dio prihoda od prodaje svakog primjerka uplatiti Centru za žene imigrantice i izbjeglice u São Paulu, a naveli su kako je Hailey pristala donirati isti iznos koji časopis prikupi prodajom.
Ova golišava naslovnica čudi jer je manekenka u intervjuu 2021. godine izjavila da se nikada ne bi fotografirala gola. Naime, tada je na svom YouTube kanalu razgovarala s glumicom Yvonne Orji o kršćanskoj vjeri i izazovima koje im ona postavlja u karijerama.
- Ti si glumica. Glumiš u seriji u kojoj imaš scene seksa, psuješ i radiš stvari zbog kojih bi mnogi kršćani vjerojatno rekli: 'Pa ti nisi prava kršćanka jer snimaš takve scene. Slično je i meni; nekad zbog posla moram pokazati kožu ili me fotografiraju u donjem rublju. Ljudi onda kažu: 'To nije dobar primjer jer nisi čedna - izjavila je Hailey 2021. godine.
Yvonne Orji je na to odgovorila kako nikada nije planirala pokazati grudi pred kamerama, a Hailey se složila s njom.
- Mislim da sam i ja u fazi gdje si kažem: 'U redu, nikada se ne bih htjela fotografirati gola', ali svaka čast svakoj ženi kojoj je to ugodno - rekla je manekenka i poduzetnica tada.
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