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'NAJSLAĐA MAMA'

Hailey Bieber oduševila fanove u minijaturnom rozom bikiniju

Piše Maša Mai Čigir,
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Hailey Bieber oduševila fanove u minijaturnom rozom bikiniju
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Foto: Instagram
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Hailey Bieber podijelila je fotke s godišnjeg odmora i sve oduševila kako izgleda u minijaturnom badiću

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Hailey Baldwin Bieber nastavila je dijeliti djeliće sa svog ljetnog odmora na moru u nedjelju, uključujući i selfie u bikiniju. Osnivačica kozmetičkog brenda 'Rhode' pokazala je svoju vitku figuru od 172 cm u ružičastom metalik bikiniju, a fanovi su pohvalili njen izgled u komentarima.

- Najslađa mama - napisao je jedan obožavatelj.

- Tvoje objave su kao odmor za nas ostale - napisao je drugi.

- Najbolja si - zaključio je treći.

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Nije jasno gdje je na odmoru, ali prizori podsjećaju na Italiju, a tamo njezina tvrtka organizira pop-up događaj kasnije ovog mjeseca. Baldwin, koja se može pohvaliti s 84,4 milijuna pratitelja na društvenim mrežama, napisala je u opisu ispod objave na Instagramu: 'Drugačiji blues i puno Nutelle'. U međuvremenu, njen suprug Justin Bieber objavio je brojne fotografije njegovog imanja vrijednog 5 milijuna dolara, a koje je smješteno na obali jezera Puslinch u blizini Cambridgea u Ontariju, u njegovoj rodnoj Kanadi.

Foto: screenshoot/Instagram

Dvostruki dobitnik Grammyja i Hailey trebali bi proslaviti osmu godišnjicu braka 13. rujna, ali prije toga, 22, kolovoza, proslavit će drugi rođendan svog sina Jacka Bluesa Biebera. Slavni supružnici imaju stalnu pomoć za svoje dijete, a često znaju govoriti kako bi htjeli još djece.

- Znam da želim više od jednog. Oduvijek sam znala da želim biti mama. Otkad sam bila mala, uvijek sam zamišljala sebe s djecom. Znate što je smiješno? Što sam starija i sada kada imam dijete, mislim da je svaka odluka koju netko donese o tome hoće li ih imati ili nemati potpuno nevjerojatna - rekla je Hailey u podcastu In Your Dreams.

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Foto: screenshoot/Instagram

Justin je Hailey upoznao nakon snimanja jedne emisije još 2009. godine, a svoju vezu službeno su započeli 2018, nakon što je Justin Bieber prekinuo svoju dugogodišnju vezu s pjevačicom Selenom Gomez. Hailey je svoju tvrtku 'Rhode' koja se bavi proizvodima za njegu kože, prošle godine prodala za milijardu dolara tvrtki 'e.l.f. Cosmetics, ali je ostala u tvrtki u ulozi glavne kreativne direktorice i voditeljice inovacija. 'Rhode' svoje ljetne pop-up turneje ima u Kopenhagenu od 6. do 9. kolovoza te u Salernu od 20. do 23. kolovoza.
 

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