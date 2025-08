Hailey Bieber rekla da želi još jedno dijete s Justinom, ali uz jedan jako važan uvjet...

Unatoč komplikacijama tijekom poroda Jacka Bluesa prošlog kolovoza, zbog kojih se Hailey bojala za svoj život, manekenka navodno želi proširiti svoju obitelj. Za izvor je insajder rekao: 'Hailey želi drugo dijete s Justinom sve dok se mogu malo povući iz javnosti.'

'Voli raditi u svojoj tvrtki [Rhode Skin] i baviti se manekenstvom, ali smatra da bi joj trebalo malo vremena da se odmakne od ludila kako bi se mogla istinski opustiti i uživati u trudnoći' - rekao je insajder.

Justin i Hailey vjenčali su se 2018. godine, a par je sredinom svibnja prošle godine objavio kako iščekuju dijete. Tada su objavili nekoliko zajedničkih fotografija na kojima je Hailey pokazala svoj trbuh. Pristizale su brojne čestitke, a među njima su i čestitke sestre Kardashian.

Foto: Instagram

Hailey je nedavno za ljetno izdanje Voguea otkrila i detalje o svom porodu i izazovima koji su se pojavili nakon što je rodila sina Jacka Bluesa. Istaknula je kako joj je trudnoća bila fizički laka, no emocionalno jako zahtjevna. No, postpartum joj je bio 'najstrašniji' dio. Opisala je kako je često meta negativnih komentara, osobito zbog braka s Justinom. Istaknula je kako je mislila da će sve to prestati s godinama, no nije.

- Bilo sam jako osjetljiva, morala sam se prilagoditi na novu verziju same sebe. I kroz to sam prolazila dok je cijeli internet brujao o tome da se Justin i ja razvodimo, da nam je brak pred raspadom, da nismo sretni... - objasnila je Hailey.