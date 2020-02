Hakija iz 'Ljubavi na selu': Fino je kad te traži 300 djevojaka...

Toliko je lijepo ovdje u Konjicu da ne postoji nikakva šansa da bih otišao negdje... Već deset godina se obiteljski bavimo raftingom i turizmom, a od ove sezone planiram napraviti iduću stepenicu, najavljuje nam Hakija Špago dok razgovaramo u kući u kojoj je ugostio tri djevojke iz showa 'Ljubav je na selu', njegovoj kući koju inače iznajmljuje kao hostel svojim gostima.

Foto: Mario Matana/24sata

Ispričava se nakratko napuštajući dnevni boravak, mora se javiti na mobitel.

- Možda uskoro postanem zagrebački zet - vratio se uskoro sa zagonetnim, šeretskim smiješkom. Ne želimo kvariti doživljaj gledateljima showa pa ne inzistiramo na tome, ali činjenica je kako je Hakija postao celebrity u ovim krajevima pa i šire:

- Fino je, ugodno, kako nije, kada te nazove 300 djevojaka, šalju poljupce, hoće se upoznati, izaći... - kaže naš sugovornik.

POGLEDAJTE VIDEO O INES IZ SHOWA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A nije se činilo da će tako jednostavno pristati na intervju koji zapravo i nije bio planiran. Trebalo je odglumiti prosječnog gosta, prenoćiti kod Hakije u hostelu te provjeriti njegove domaćinske vještine, uz naravno uobičajeni zadatak naslova 'šta kaže čaršija'... Međutim, kao i na Jadranu, posao s raftingom i stranci kojima su brzaci na Neretvi hit, dolaze s prvim toplijim danima, od travnja ili svibnja.

Tako na rijeci nema čamaca, većina prostora u kojima se ljeti angažiraju skiperi za rafting zjapi prazna, kao uostalom i smještajni kapaciteti. Tako je bilo i kod Hakije pa smo pričajući s lokalcima 'prebacili' na plan B. Naći 'tajnovitu' farmu najpoznatijeg natjecatelja RTL-ovog showa.

Foto: RTL

Što nije bilo teško, Hakiju većina Konjičana poznaje. Ako već ne odranije, onda barem s TV-a, a oni koji ga znaju osobno, uglavnom imaju samo pozitivne komentare.

- Ma OK je on momak, radi cijeli život, nije rastrošan niti voli dangubit... - kaže nam jedan mještanin, drugi dodaje kako je uvijek angažiran oko nečega, 'lagan je na nogama', ne može besposleno divaniti satima...

Foto: RTL

Habibija Adna ga također poznaje, nema 'primjedbi' dapače, uvijek je nasmijan te rado s njim popriča. Cijeli život je u Konjicu, završio školu, živio je u tri stana na različitim lokacijama u gradu, a već ima neko vrijeme kako je preselio u kuću izvan granica samog mjesta Konjic. Upravo zbog posla oko raftinga i turizma, doznajemo. Tako je i kuća postala hostel, što nas dovodi do kritika.

- Ma sve je to samo reklama, što mu je trebalo tako se eksponirati za naći djevojku, ima i ovdje cura. Sve samo za pare! - uglavnom se svode negativne reakcije u našem Vox populi provedenom u Konjicu. Gradić koji je, kao većinom u BiH, pun kontrasta. Ima određenog šarma, no tradicijska gradnja te povijesne znamenitosti nekako su 'ubijene' zgradama iz doba socijalizma, a tome se pridodaju novogradnje nedefiniranog stila.

Foto: RTL

Džamije s jedne, neonske reklame te trgovački centri s druge strane, žene nose hidžabe u mahalama, dok djevojke bez problema odlaze u obližnje kafiće na kratka pića... Priroda je spektakularna (naš dojam bi sigurno bio bolji uz ljepše vrijeme), a legendarni bosansko-hercegovački humor sveprisutan - autokamp naziva 'Miris ljeta' je posebno inspirirajući.

Foto: RTL

Tradicionalno, gotovo antikno i suvremeno, bogatstvo i siromaštvo, isprepliće se u puno bliskijem kontaktu nego li je to slučaj u Hrvatskoj, pogotovo u većim gradovima. Na području cijele Općine Konjic dojam je još izraženiji, gdje se nedovršena naselja u kojima odbačeni prastari FAP-ovi dobivaju novu svrhu smjenjuju s luksuznim novogradnjama uz Jablaničko jezero i najnovijih modela Jaguara, ali iza visokih ograda te objektiva nadzornih kamera.

Hakija se pak smjestio negdje na pola puta između tih krajnosti, konačno smo vođeni uputstvima znanih i neznanih došli do njegovog 'kvarta' iznad rječice Bijela. Snimanje videa prekinuo je glas iz automobila u prolazu...

Foto: RTL

- Jeli to vaša međa pa je snimate? - normalnim tonom priupitao je muškarac za upravljačem danas generalno raritetnog, a za Konjic gotovo nevjerojatnog modela - Volvo 480 Turbo!

Odmah smo prepoznali vozača, Hakija je to! Samo riječ-dvije i pola minute kasnije nazdravljamo u njegovoj kući. Iako je fasada ružičaste boje, najuređenija je u zaseoku. Nije pak očekivao toliko reakcija njegovih Konjičana.

- Pozitivno sam iznenađen. Čestitaju mi ljudi, daju podršku, ne samo tu u gradu nego porukama iz čitavog svijeta. 'Najbolji si', 'svaka čast', 'odlično si predstavio svoj kraj, kanjon Neretve', to su reakcije na show koji se svugdje gledao i naravno da mi to imponira - kaže 'George Clooney iz Konjica', što je nadimak kojeg su mu nadjenuli novinari, pojašnjava, iako mu se i to sviđa.

- Bio sam u vezi oko sedam godina, mogu slobodno reći da sam imao dugu vezu. Djevojka je bila iz Konjica i imali smo dva prekida. Nakon dvije godine naše veze odlučila je studirati u Beču, samim time odlaskom u Beč počela se nekako mijenjati situacija - jednostavno smo se nekako od tog momenta počeli udaljavati, fizički a nakon par mjeseci i emotivno. I onda samo nakon godinu dana, kada je pauzirala studiranje, opet pokrenuli vezu, sve je izgledalo bajno kao i prije. No, nakon još tri godine nastavkom studija i ponovnim odlaskom u Beč, sve je završilo.

Foto: RTL

- Nismo se svađali, ostali smo u korektnim odnosima i sad kada se sretnemo javimo se, pozdravimo. To je jednostavno tako morali biti, jedan dio sudbine, život nas je odveo različitim putevima... Ništa nije izgubljeno, život ide dalje, svi mi imamo stotine prepreka u životu. Nije bitno u životu koliko si puta pao, bitno je koliko smo se puta ustali - otkriva svoju životnu filozofiju Hakija Špago, dok razgledamo odijela za rafting od neoprena ispred kuće. Priprema se za sezonu pa idemo do Neretve...

Foto: RTL

- Cijeli život sam u Konjicu, a rafting je obiteljski biznis - dva brata, tetak, tetka, amidža (stric), ukupno nas 15-ak članova uže obitelji bavi se poslom. I jako smo složni u tome. Svaki skiper čamca pa tako i ja mora imati certifikat IRF. Ovo je nešto s čim sam zadovoljan i što ću proširiti u budućnosti. Rafting jako popularan u cijeloj BiH, pogotovo na Neretvi koja se pokazala kao najbolja za rafting. Na ruti od 24 kilometra ima deset brzaca što niti jedna druga rijeka nema, a to brzaci ubrzavaju čamac, diže se adrenalin, što ljudi, gosti vole. U tome je poanta, da gost bude zadovoljan - kaže i nastavlja:

Foto: RTL

- Posljednje vrijeme stranci često pitaju za seoski turizam i ta mi se ideja ukazala tako da ćemo pokušati aktivirati seoski turizam aktivirati. Žena koja se pojavi (ili se već pojavila, op.a.) u mom životu morala bi se pronaći u turizmu i ovom vidu biznisa kojim se bavim. Moja buduća suputnica, ljubav, mora biti komunikativna, otvorena i tu se moramo pronaći, poklapati. Jednostavno mi je ta djevojka moj oslonac, podrška, potpora, a onda s s takvom osobom samo mogu napredovati, što mi je cilj. - smatra Hakija i dodaje:

- Djevojke iz 'Ljubav je na selu' bile su zadovoljne i impresionirane raftingom na koji sam ih odveo, ali najbolje u showu tek slijedi...

POGLEDAJTE EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':