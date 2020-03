Hakijina fatalna Ines: 'Voljela bih se vidjeti u svijetu teatra'

Ljubav su odlučili potražiti na televiziji. Pred stotinama tisuća ljudi dijele svoju intimu, neki u nadi da će pronaći iskrenu sreću, a drugi zbog vlastite promocije i moguće slave. U istraživačkom serijalu 24sata donosimo priče o najomiljenijim kandidatima agrorealityja “Ljubav je na selu”, njihovim životima kad nisu pred kamerama, strastima, strahovima i planovima. Ima li ljubavi nakon sela, doznajte idućih dana u 24sata...

Sreću je više puta tražila u showu “Ljubav je na selu”, ali životnog druga nije pronašla. Ines Petrić (46) poznata je kao vrsna šminkerica i frizerka, ima studio za frizure, koji dijeli s kolegicom, a na jesen planira otvoriti make up studio u Zagrebu i onda se uskoro proširiti na Makarsku i Split.

S obzirom na to da nije išlo s Hakijom Špagom (41), atraktivna brineta vratila se svakodnevnim obvezama. Za 24sata ispričala je kako redovito trenira, pazi na prehranu, a trenutačno joj je najveća briga renoviranje stana.

- Joj, imam zaista puno posla u uređenju stana, baš sam rastrgana na sve strane. Jedva čekam da to sve sredim pa da se mogu dalje brinuti o ostalim stvarima - rekla nam je uvijek zaposlena Petrić.

Kreativna i ambiciozna oduvijek je bila, a njeni prijatelji neprestano su isticali da će se, kad odraste, baviti šminkanjem i imati frizerski salon. To je zato što je uvijek prijateljicama stilizirala kosu i pazila da im je baš svaka dlaka na mjestu.

Ines nam je ispričala kako su je partneri uvijek kočili u realiziranju njezinih ciljeva i da nisu bili voljni naporno raditi kao ona pa su zato raskinuli. Kandidatkinja showa kaže kako su njezini počeci sa šminkom i frizurom bili vrlo uspješni. S obzirom na to da je uvijek davala sve od sebe, a i znala je puno o povijesti šminke, frizure i mode, što je osnova njezina posla, rado su je poslodavci zapošljavali.

- U divnom sjećanju su mi ostala šminkanja i frizure za seriju ‘Zabranjena ljubav’, jer je to bio moj prvi takav projekt, a onda su uslijedili ‘Ponos Ratkajevih’, ‘Vila Marija’, ‘Ljubav u zaleđu’... Radila bih od 4.30 do 19 sati, ali ništa mi nije bilo teško jer to obožavam, a i ti glumci i pjevači su bili profesionalci pa je s njima bilo divno surađivati - govori nam Ines.

Zbog tog posla je imala privilegiju čitati scenarije i znati što će se dogoditi u novoj epizodi, dok su drugi strepili kako će završiti neka napeta scena u kojoj je njihov omiljeni lik.

- Uživjela bih se kompletno u ulogu iako ja nisam glumila, ali mi je to bilo bitno da bih znala kad ću što na glumcima mijenjati. Na primjer, do 50. epizode bi imali jednu šminku i frizuru, a onda bih im sve promijenila - ističe Petrić.

U karijeri je stilizirala Kseniju Pajić (58), Marija Valentića (39), Kostadinku Velkovsku (70), Antoniju Šolu (40), Tošu Proeskog, Maju Blagdan (51), Sandru Bagarić (45)... Sa svima joj je bilo odlično raditi i to je iskustvo koje će zauvijek pamtiti. Ipak, s obzirom na to da je bila u takvim projektima, sad kad gleda film pozornost posvećuje detaljima.

- Gledam kakvu tko šminku i frizuru ima više nego što obraćam pozornost na film ili neku seriju - našalila se.

Ima niz radova o frizurama i make upu. Kreirala je i filmske i kazališne maske, a u tom je poslu od 19. godine. Kako su nam ispričali iz kazališnih krugova, Ines je nedavno konkurirala za posao u zagrebačkom HNK, ali ovoga puta ga nije dobila. Upitali smo i donedavnu kandidatkinju showa “Ljubav je na selu” za mišljenje o toj prijavi.

- Kad bih imala mogućnosti, naravno da bih prihvatila posao u kazalištu. Vidim se u teatru - ističe.

Iako su je mnogi vidjeli kao najbolju priliku za Hakiju, on se s time nije složio i poslao ju je kući. Ines nam govori kako je mislila da će ostati s njim u dobrim odnosima i da će u budućnosti moći doći kod njega na rafting u Konjic, ali od toga je na kraju odustala. Ponio se ružno, kaže, i nisu u kontaktu. Dodala je da je on muškarac koji se ne želi prilagođavati baš ni jednoj osobi, pa ni ženi.

- Zablokirao je moju prijateljicu na Facebooku, a samo je htjela doći kod njega na rafting sa svojom obitelj - dodaje.

Na internetskoj stranici Hakija nudi doručak ili ručak, privatni smještaj i parking te ljetnu terasu na kojoj može ugostiti do 120 mjesta. Rafting na rijeci naplaćuje od 150 do 300 kuna. Na raftingu nudi nezaboravan adrenalin, vožnju ispod vodopada, skakanje s litice u duboku vodu, puno zabave i objedovanje u restoranu.

Ako nije uključeno u cijenu, noćenje u hostelu stoji 76 kuna. Hostel ima sobe opremljene krevetima na kat, ali u nekim sobama je na podu samo stavljen madrac s posteljinom. U svemu tome mogla mu je pomagati Ines, ali i ovoga puta shvatila je kako on nije muškarac za nju.

To pak ne isključuje mogućnost da se ponovno prijavi u show jer to voli. U ljubav, istaknula je, nikad neće prestati vjerovati. Dok ne krenu prijave za novu sezonu, Ines se fokusira na renoviranje stana i otvaranje make up studija, a pazit će i na svoj izgled.

U teretanu nije mogla ići dok je snimala show, ali je to vrlo brzo nadoknadila. Vježbanje ionako obožava, a na vrhunskom izgledu mogu joj zavidjeti i upola mlađe kolegice. O njezinoj figuri pisali su se hvalospjevi na društvenim mrežama dok je još bila kandidatkinja showa.

- Pedeseta se bliži, a Ines super izgleda. Jasno mi je da su to godine napornih treninga i da, voljela bih da se može samo popiti neka tableta pa da tako izgledaš, a ne da se moraš toliko truditi, ali super je što se nije zapustila kao većina djevojaka kada dođu u određene godine - komentirali su vjerni pratitelji ovoga showa.

