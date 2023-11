Halid Bešlić na Pelješcu gradi kuću: 'Ovdje je mir, a Sarajevo mi je blizu. Imat ću i bazen!'

Kupio sam parcelu od prijatelja odnosno njegove kćeri, koja ima firmu i ona gradi kompleks od 12 kuća. Sve je kupljeno već s građevinskom dozvolom. To neće biti ekstra luksuzna vila nego kuća od 170 kvadrata. Svakako ću imati bazen pred kućom. Vjerujem da će biti gotova iduće godine, ne znam hoću li uspjeti do ljeta. Vidjet ćemo. Odlučio sam se za to mjesto zbog mira, ljepote i blizine Sarajevu, otkiva nam regionalna pjevačka zvijezda Halid Bešlić (70).

On je lani kupio spomenuto zemljište u općini Drače na poluotoku Pelješcu. U vlasničkom listu navodi se da je ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeren još 16. kolovoza 2022. godine, a dokumenti za uknjiženje zaprimljeni su 23. siječnja ove godine.

Bešlić je, naime, prošlog ljeta proveo cijeli kolovoz u Dračama, nakon što su mu u Sarajevu ugrađena dva stenta.

'Tu bageri rade na veliko'

- Stent je ustvari rutinska operacija. Imao bih problem da sam imao udar, ali simptomi su bili takvi da sam otišao doktoru kojeg poznajem i on je odmah vidio da sam imao veliko začepljenje arterije srčane, odmah na stol, stent i to je to. Gledaš onaj ekran, njih dvojica su bili oba moji prijatelji, rekao sam ne dajte me. Oni se smiju - ispričao je lani za "INMagazin".

Legendarni pjevač je nakon rutinskog zahvata, kako je sam nazvao zdravstveni problem, unajmio kuću u pelješkim Dračama, u kojoj su mu društvo pravili supruga Sejda i sin Dino.

Kontaktirali smo mještane malene dubrovačko-neretvanske općine koji kažu da su Halida viđali ljeti u mjestu. Upućeni su u kupnju njegove nekretnine.

- Na tom prostoru bageri rade na veliko. Gradi se nešto. Vidim vam to s prozora - rekla nam je jedna mještanka.

'Tko plati ima pravo raditi što hoće'

Mještani govore da im je drago što se radovi nisu odvijali preko sezone. Sad im ne smetaju.

- Čuju se radovi, ali ne smeta. Neka gradi. Svatko tko plati ima pravo raditi što hoće - izjavila je gospođa iz Drača.

Halidova susjeda bit će Fügen Kačapor, nekadašnja Miss turske dijaspore. Mještani kažu da ne znaju za nju. Jedna nam je gospođa u razgovoru spomenula da iznajmljuje apartmane pa smo je upitali je li Halid možda prošlog ljeta odsjeo kod nje.

- Ne, mislim da ga moji apartmani ne bi zadovoljili - našalila se.