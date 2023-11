Legendarni Halid slavi okrugli rođendan: 'Unuci su mi centar svijeta, zbog njih sam mladolik'

Legenda narodne glazbe Halid Bešlić danas slavi veliki 70. rođendan. Njegov prvi singl 'Grešnica' izašla je 1979. godine i otad traje njegova karijera.

Počeo se amaterski baviti pjevanjem još u osnovnoj školi, a najviše vremena je proveo u KUD-u 'Zijo Dizdarević'.

Zbog svoje karijere duge 40-tak godina, njegova popularnost na regionalnoj glazbenoj sceni je golema. Prodao je nekoliko milijuna nosača zvuka i pjevao na tisuće koncerata na kojima se uvijek traži karta više.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL, Ilustracija

Njegovi brojni hitovi poput 'U meni jesen je', 'Miljacka', 'Prvi poljubac', pjevaju sve generacije. Pjevač se može pohvaliti kako su njegove pjesme bile i dio filmova.

U filmu redatelja Pjera Žalice 'Kod amidže Idriz', 2004. otpjevao je 'Malo je, malo dana', autora Saše Lošića. Potom je u filmu redatelja Ognjena Sviličića korištena njegova pjesma 'U meni jesen je', a Halid je i u filmu 'Karaula' izveo 'Put putuje moj jaran'.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Danas je miljenik nogometaša, a pjevao je bar na desetak svadbi hrvatskih reprezentativaca.

- Bilo ih je dosta. Srna, Luka... Bilo ih je sigurno sedam, osam, deset... Pa se ja malo šalim kad me pitaju za koga navijam, ja kažem za hrvatsku reprezentaciju, a kad me pitaju kako to, kažem im - sve sam ih oženio! - rekao je u šali Bešlić.

U braku je sa suprugom Sejdom više od 40 godina, a zajedno imaju sina Dinu, snahu Mahiru i dvoje divnih unuka, Lamiju i Belmin Kana. Puno mu znači i podrška supruge koja posluša i svaku njegovu pjesmu.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL, ilustracija

- Ona to gleda na prirodan način, ne pametuje nego kaže što joj se svidi. Znam da to kaže od srca. Nije njezina zadnja, zadnja je moja, ali uvijek poslušam što oko mene ljudi kažu - rekao je jednom prilikom Bešlić.

Za unuke kaže da su njegov centar svijeta.

- Nisam ni bio svjestan koliko će mi to značiti, u ovim ozbiljnim godinama u koje sam već ušao. Pravi me mladolikim ta sreća oko njih. Unuka je muzikalna, unuk ne pokazuje interes za muziku, on samo nogomet, Messi, Ronaldo i to ga zanima - rekao je.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL/ilustracija

Pjevač je u ožujku 2009. godine doživio prometnu nesreću, u kojoj je izgubio jedno oko, čak je bio u induciranoj komi, no sve to podnio je prilično dobro. A prošle godine je završio u bolnici u Sarajevu te mu je ugrađen stent.