POKAZALA ADUTE

Halle Berry pozirala u seksi izdanju pa poslala poruku: Sa starenjem ne propadamo!

Halle Berry pozirala u seksi izdanju pa poslala poruku: Sa starenjem ne propadamo!
Otvoreno je govorila o tome kako ju je menopauza natjerala da potpuno promijeni odnos prema tijelu. Za The Cut pozirala je u seksi izdanju i slavila svoje tijelo

Admiral

Halle Berry (59) je u intervjuu za The Cut poručila ono što mnoge žene zanima - menopauza nije korak nazad, već naprijed. Osim toga, snimila je nekoliko provokativnih fotografija. Na nekima pozira i bez grudnjaka te pokazuje novu samouvjerenost.

Otkrila je da je gotovo četiri godine na hormonskoj terapiji, koja joj je pomogla da ima bolji san, stabilnije raspoloženje i jasnije pamćenje.

- Ali hormoni sami po sebi nisu bili čarobno rješenje. Djelovali su samo ako je moje tijelo bilo zdravo - priznala je.

Zato je morala mijenjati sve - prehranu, treninge i svakodnevne navike. Iako je godinama slijedila keto prehranu zbog dijabetesa, u menopauzi je shvatila da joj više ne odgovara:

- Trebali su mi ugljikohidrati. Više vlakana. Više proteina.

The European Gala screening for "Crime 101", in London
Foto: Jack Taylor

Promijenila je i način vježbanja. Shvatila je da joj ne treba više toliko cardia već da se treba posvetiti utezima.

Tu ističe ključnu poruku koju je naglasila i u intervjuu za The Cut, pozirajući u seksi izdanju, bez skrivanja tijela koje se mijenja:

- Često mislimo da sa starenjem propadamo. Ali ne propadamo. Ako znamo kako podržati to 'novo' tijelo, mi evoluiramo - istaknula je.

