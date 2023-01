Hamed Bangoura: 'S devet sam mjeseci prebolio dječju paralizu, ona me nosila na liječenje...'

Bivši voditelj i urednik te vlasnik jedne modne agencije, Hamed Bangoura podijelio je na Twitteru dirljivu objavu posvećenu ženi koja se brinula o njemu dok je bolovao od dječje paralize.

- S devet mjeseci prebolio sam dječju paralizu. Roditelji nisu mogli ništa drugo do poslati me iz rodne Gvineje u Zagreb ženi koja me potom svakoga dana godinama nosila na liječenje u bolnicu. Svakog jutra sa Šalate u Vinogradsku i natrag. Bilo sunce, bila kiša ili snijeg - napisao je Hamed.

Potom je podijelio i da ga je ona naučila mnogo toga o životu, od kuhanja kave pa sve do toga kako se pristojno ponašati i biti pošten čovjek.

- Ona me naučila svemu što danas znam i što jesam. Od toga kako skuhati i divaniti uz tursku kavu, kako skuhati razne delicije, do toga kako se ponašati, poštovati i biti poštovan u novoj zemlji u koju sam došao. Sretan ti 99 rođendan Safija tamo negdje gore bako moja - objavio je Bangoura.

Inače, Hamed sa suprugom Kristinom ima dvije kćeri, Zaru i Hayu, a iz prijašnje veze kćer Nensi. Prošle godine se Nensi zaručila, a Hamed je podijelio sretnu vijest na društvenim mrežama.

- Eto doživio sam i to da prvi dođe po ruku moje kćeri. Da sam sam birao boljeg budućeg zeta ne bih odabrao. Dragi Mitja Miklavčič i oko moje Nensi Bangoura neka vam sve u životu bude baš onako kako sami želite - napisao je tada.

