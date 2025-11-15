Hana Hadžiavdagić rođendan proslavila humanitarnom akcijom, darovala odjeću...

Poznata bosanskohercegovačka i hrvatska influencerica Hana Hadžiavdagić Tabaković svoj je rođendan odlučila proslaviti na zaista poseban način, daleko od raskošnih zabava. Dirljivom gestom u Zagrebu još je jednom pokazala svoje veliko srce i oduševila javnost.

Naime, Hana je povodom svog rođendana organizirala veliko darivanje za svoje pratiteljice. Umjesto da prodaje svoju odjeću, obuću i kozmetiku, kako to mnogi rade, odlučila je sve pokloniti. U videu koji je podijelila na Instagramu vidi se vesela atmosfera u jednom zagrebačkom parku, gdje su se okupile brojne djevojke kako bi pronašle nešto za sebe, a mnogi komadi bili su potpuno novi, još s etiketom.

"Sve je bilo potpuno BESPLATNO jer nisam željela da vam prodajem svoju odjeću, obuću i kozmetiku", napisala je Hana. No, humanitarna nota tu ne staje. Posjetiteljice su imale priliku donirati novac, a prikupljeno je 220 eura. Influencerica je taj iznos udvostručila iz vlastitog džepa, pa će ukupno 440 eura donirati Hrvatskoj mreži za beskućnike u obliku higijenskih paketa. "Činimo dobro da nam se dobro vrati", poručila je.

Ova gesta ne iznenađuje one koji prate Hanin rad, budući da je poznata po svom humanitarnom angažmanu. Vlasnica marketinške agencije "Opet najljepša" često koristi svoj utjecaj na više od 750.000 pratitelja kako bi pomogla bolesnim ženama i djevojkama te promovirala pozitivne vrijednosti i borbu protiv nacionalizma.

Njezini pratitelji bili su ganuti ovom plemenitom akcijom, a komentari podrške preplavili su objavu. "Svaka čast kraljice!", "Bravo Hana, nisi ti tipični influenser", "Tako se to radi", samo su neke od poruka kojima su joj obožavatelji čestitali i zahvalili na nesebičnosti.



