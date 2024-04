Hana Huljić je trudna! Grašo i supruga čekaju drugo dijete

Nakon što su prije godinu i devet mjeseci postali roditelji Albe, Hana Huljić Grašo (33) i Petar Grašo (48) očekuju drugo dijete. Sretnu vijest potvrdio je za IN Magazin Grašo, koji se trenutačno nalazi u Skoplju, gdje će večeras imati treći koncert.

Šuškanja o prinovi krenula su krajem prošle godine, no sve je demantirao Tonči Huljić (62).

- Ja bih volio još unučadi. Što se mene tiče, to bi bilo super, ali nitko oko mene nije trudan. Svaki put kažem da bih pored Albe volio imati još unuka. Zasad in nema. Bit će - rekao nam je kroz osmijeh.

Hana je ranije otkrila koliko uživa u majčinstvu.

- Toliko uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo narasti i možda sad jedva čekam da naraste, ali kad naraste bit će mi žao. Predivna je, vesela je, unijela je nešto posebno u naš život - rekla je o malenoj Albi, također za IN Magazin.

Priznala je da njoj i suprugu puno pomažu obje bake, ali je temelj obitelji, ipak, ljubav između nje i Petra.

- To da dijete odrasta u ljubavi, što danas nažalost nije toliko često i uvijek mi je žao djece koja nemaju to i to mi je teška tema, tako da sam sretna da ona to ima. Tu ljubav i taj osmijeh - rekla je Hana.

