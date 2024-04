Hana Huljić Grašo o majčinstvu i braku: 'Sretna sam, najvažnije je da dijete odrasta u ljubavi!'

Petar Grašo i njegova odabranica Hana Huljić rijetko govore o svom privatnom životu, no Hana je sada za InMagazin progovorila o majčinstvu i njihovom odnosu.

- Toliko uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo narasti i možda sad jedva čekam da naraste, ali kad naraste bit će mi žao. Predivna je, vesela je, unijela je nešto posebno u naš život - rekla je Hana o malenoj Albi.

Otkrila je da njoj i suprugu puno pomažu obje bake, ali je temelj obitelji, ipak, ljubav između nje i Petra.

- To da dijete odrasta u ljubavi, što danas nažalost nije toliko često i uvijek mi je žao djece koja nemaju to i to mi je teška tema, tako da sam sretna da ona to ima. Tu ljubav i taj osmijeh - rekla je Hana.

Beograd: Hana i Petar Grašo zajedno na dodjeli nagrada MAC | Foto: milan maricic

Prisjetimo se, Hana i Grašo vjenčali su se 2022., a iste su godine dobili i kći Albu. Nedavno se ponovno šuškalo da je Hana trudna.

- Ja bih volio još unučadi. Što se mene tiče, to bi bilo super, ali nitko oko mene nije trudan. Svaki put kažem da bih pored Albe volio imati još unuka. Zasad in nema. Bit će - rekao je ranije djed Tonči Huljić.

