<p>Kada je influencerica <strong>Doris Stanković</strong> (20) objavila kako je od jednog porečkog restorana tražila besplatnu večeru u zamjenu za reklamu, a oni su je odbili, vjerojatno nije ni slutila da će se taj događaj pretvoriti u sagu o kojoj danima bruji cijela Hrvatska.</p><p>Njezina se snimka brzo proširila internetom, a na nju su reagirali mnogi - od redatelja <strong>Dalibora Matanića </strong>(45), lovca <strong>Deana Kotige </strong>(32), novinarke <strong>Maje Sever </strong>(49), sve do Mostovog saborskog zastupnika <strong>Marina Miletića </strong>(33) i chefa <strong>Mate Jankovića </strong>(42).</p><p>Najoštriji je bio redatelj Matanić, koji je, među ostalim, poručio influencerima: 'U ime naše djece koju pokušavamo naučiti etici i radu obećavam vam da ćete izgubiti klijente neradnička bagro'.</p><p>Sada je reagirala i bosanskohercegovačka influencerica <strong>Hana Hadžiavdagić Tabaković </strong>(35) koja je 'oplela' po Mataniću.</p><p>- Jedino što mogu zaključiti iz statusa nekih persona je da zapravo je*eno zavide pojedinim influencerima na njihovom načinu života. Znam, i ti bi junače ali te vrijeme pregazilo pa sada zavidiš internetu koji im je donio lifestyle koji ti od vlastitih moždanih vijuga, kojima se toliko hvališ, nikada nisi sebi mogao priuštiti. Domet natprosječnog IQ-a svodi se na pisanje statusa po društvenim mrežama o influencerima... Idem ih sada što više poniziti pa da u moru ovih koji su Facebook ratnici budem faca. Druže, i ja sam grijala klupe političkih nauka pa već godinama ne radim u struci (novinarskoj) jer mi se upravo to influencanje koje toliko blatiš deset puta više isplati. Zamisli!!! Ono što neki svjetski influenceri (da nas domaće ne hvalim) zarade potpisom samo jednog ugovora, ti nećeš za života - započela je objavu.</p><p>Zatim je napisala kako nitko tko zaradi ozbiljne novce na pošten način nije glup ni površan.</p><p>- A vi upravo tako influencere doživljavate. Nikome se ništa ne događa slučajno nego je u sve to uložen rad, trud i malo sreće. Nije sve u novcima! Ok nije, ali ti čine život ljepšim i lagodnijim. Sorry Šeldon, ali tako je kako je i to je jedina istina. Do jutra se možemo raspravljati o pravim vrijednostima bla bla bla, ali fakti su fakti. Današnji medij je online, današnja mladost je online, život nam je online... Na kraju krajeva onda su svi svjetski giganti glupani jer plaćaju promocije influencerima! - poručila je.</p><p>- P.S. Na mom Instagramu 'koji ne pratite' u highlight-sima pod imenom DUŠEBRIŽNICI su video zapisi gdje je sve malo bolje objašnjeno za vas NATPROSJEČNO inteligentne - zaključila je Hana.</p>