Matanić: Brišite odmah svoje bijedne profile; Mate Janković: Svatko može pljuvati i kritizirati

O temi influencera ovih dana mnogo se priča. Svoje mišljenje iznijeli su mnogi, poput Dalibora Matanića, Maje Sever, Mate Jankovića... Stavovi su podijeljeni

<p>Velika rasprava na društvenim mrežama nastala je nakon što je influencerica <strong>Doris </strong>(20) objavila kako je od jednog porečkog restorana tražila besplatnu večeru u zamjenu za reklamu, a oni su je odbili. Njezina se snimka brzo proširila internetom, a na nju su reagirali mnogi - od redatelja <strong>Dalibora Matanića </strong>(45), lovca <strong>Deana Kotige </strong>(32), novinarke <strong>Maje Sever </strong>(49), sve do Mostovog saborskog zastupnika <strong>Marina Miletića </strong>(33) i chefa <strong>Mate Jankovića </strong>(42).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dean Kotiga u 'Zvijezde vrište'</strong></p><p>Dalibor Matanić bio je oštar prema influencerima. </p><p>- U ime naših roditelja i njihovih roditelja, radničke klase koja je sve svoje morala zaraditi radom, pozivam vas da mi se pridružite u lobiranju kod svih tzv. klijenata. Imamo jako puno poznanstava. Republika Hrvatska će uskoro biti u ekonomskoj krizi pa ćemo ovaj problem u miru osvijestiti svim restoranima, salonima, slastičarnicama, barovima, putničkim agencijama, bankama... Svima. Zašto najbolji glumci nisu influenceri? Zašto najbolji glazbenici nisu influenceri? Zato što je influencerstvo koje hoće stvari džaba - rezervirano za šljam. Ako mislite da vam je dizajnirana fotografija na Instagram storyju bitnija od fakulteta - brišite odmah svoje bijedne profile - komentirao je Matanić. Dodao je kako je njegov cilj da nitko od influencera ne dobije išta besplatno.</p><p>- Neka nitko tko se nije školovao (samostalno ili na račun svojih roditelja) ne pomišlja da je u redu da dobije išta besplatno. Svi vi koji mislite da vam je broj pratitelja prednost nad radnim narodom - vidjet ćete uskoro u kakvoj laži živite. U ime naše djece koju pokušavamo naučiti etici i radu obećavam vam da ćete izgubiti klijente neradnička bagro - napisao je Matanić. No, na tome se nije zaustavio već je nastavio negativno komentirati ovaj slučaj na Facebooku.</p><p>- Opasno je kad virtualni svijet prijeti realnom. Jesam nazi, ali mislim da je ova 'sirotica' za katran, perje i izgon iz grada - napisao je ispod svoje objave.</p><p>Maja Sever imala je nešto pristojniju objavu na ovu temu.</p><p>- O influencerima. Najvažnije na nama. Pokušati odgojiti i naučiti klince da se u životu jednostavno mora pošteno raditi. Taj rad je nekad za blagajnom, nekad u rudniku, nekad za kompom ili na nogometnom terenu ili pred publikom, ali je uvijek nekakav rad i nekakav trud. Da se ne može tražiti novac ili ručak u zamjenu za objavu fotografije na nekoj društvenoj mreži. Ne mislim da sam stara zato što ne pristajem da djecu učimo da je normalno da je njihov život plaćeni oglas - rekla je Maja.</p><p>Chef Mate Janković stao je u obranu influencera i podržava njihov rad.</p><p>- Svaki poslovni model koji je legalan, napravljen vlastitim radom i resursima, koji egzistira na tržištu i ima svoje sljedbeništvo tj. mušterije, treba znati stvoriti i zahtjeva poštovanje. Bio to restoran, kafić, turistička agencija, fotokopirnica, pa i na kraju - Instagram profil. Načelno, svatko može biti influencer i od svojeg djelovanja zaraditi novac. Možete pokušati biti dovoljno interesantni velikom broju ljudi, naći svoju nišu, pa ukoliko ste uspješni od toga i lijepo živjeti. Na tržištu je normalna stvar ponuditi nekome specifičnu uslugu i normalno je, ukoliko nekome nije potrebna, da ju se odbije. To je posao - kaže Mate. </p><p>Chef je naglasio kako kritizirati, pljuvati i gaziti nekoga može svatko.</p><p>- Svatko to danas sebi daje za pravo, društvene mreže se uglavnom, na žalost, koriste za to. A možete li stvoriti? Ako je tako lako, zašto nemate svoju firmu, restoran, pizzeriju, fotokopirnicu ili bar Instagram profil od kojeg živite? Sve što je napravljeno vlastitim radom, legalno, od nikoga ne krade i zarađuje za život je - posao. I jednako je pošten kao rad u rudniku ili na kasi u marketu - kaže Janković. </p><p>No, Mate je zaključio kako influenceri često lažu.</p><p>- Često proizvod nisu probali, niti ga koriste. Uzmu lovu od agencije i oglašivača, a da ih pri tom boli hladno ku*** za kvalitetu i ono što će ta preporuka nekome značiti. Oni uspješni zarađuju novce prodajući lifestyle, često kompenziraju i neke usluge ne plaćaju. Ne morate ih pratiti, niti im vjerovati. Nitko vas ne tjera. Grozni ljudi. Zar ne? Istom logikom budite revni u osudi svih koji vam svakog dana u lice bezočno lazu. Političari, oglašivači, proizvođači, bankari, prijatelji, partneri, tete na placu, vodoinstalateri, mehaničari... - zaključuje chef. </p><p>Marin Miletić na Facebooku je stavio objavu s naslovom 'Podrška Doris Stanković'.</p><p>- Mlada djevojka Doris na društvenim mrežama ima gotovo 200 tisuća pratitelja. Samo na njenom YouTube kanalu prati je preko 100.000 ljudi. Doris pripada novoj generaciji mladih kojima društvene mreže ne služe samo za mladenačku promociju i razonodu. Doris je poduzetnica novog doba. Ona ima karizmu, ima ono nešto što je potrebno da je toliki broj njenih vršnjaka slijedi. Možemo reći da je uspješna u poslu kojim se bavi. A kojim se poslom bavi? Pa jednim od rijetkih koji su dostupni u Hrvatskoj nakon haračenja Lijepe Naše od strane političkih elita koje su njome do sada upravljale. Ona je influencerica, osoba koja ima utjecaj na odluke ljudi koje je prate na društvenim mrežama. Dakle, radi se o oglašavanju koje svrstavamo u digitalni marketing koji je dokazano učinkovitiji od televizijskih ili radijskih reklama koje mladi naprosto niti gledaju niti slušaju - započeo je objašnjavati Miletić. </p><p>Marin smatra kako je Doris nespretno postupila objavljujući prilog o restoranu. </p><p>- To je izazvalo reakciju najprije tog određenog istarskog restorana, a potom i raznih likova s naše društvene scene među kojima se istaknuo Dalibor Matanić, inače pripadnik/simpatizer, čini mi se, radikalne lijeve opcije Možemo. Mene osobno začuđuje takva svirepa radikalnost Matanića koji mladu djevojku naziva 'spodobom' i obećaje joj sveopći rat! Što je to nagnalo Matanića na ovako radikalnu reakciju osim prirođenog mu radikalizma uobičajenog za likove koji glorificiraju totalitarne režime kao što on to nerijetko čini u svojim serijama i filmovima? To je sasvim sigurno činjenica da mlada dama ima 10 puta više pratitelja, a to znači i publike od njega samog. Možda je to i činjenica da Doris, premda izuzetno mlada, za razliku od njega nije na državnim jaslama. Ona se sama bori za svoju egzistenciju i ne treba joj politički poguranac. Što god da je razlog, njegov diskurs je za svaku osudu - kaže Miletić. </p><p>Marin je rekao kako je bitno da društvo i politička scena grade toleranciju i da potiču mlade ljude na kreativnost i hrabrost. </p><p>Na slučaj Doris i porečkog restorana reagirao je i lovac iz 'Potjere' Dean Kotiga, koji sebe iz šale naziva 'lokalnim, ako ne i regionalnim influencerom'. On se s cijelom situacijom našalio. Javio se 'spornom' restoranu i zatražio besplatne palačinke, ali da im neće ponuditi reklamu zauzvrat. Restoran mu je napisao da ni ne žele reklamu, ali da može oprati suđe. Tako je i bilo. </p><p>- Danas sam išao po svoje prve besplatne influencerske palačinke, ali kako je i bilo dogovoreno pošteno sam zauzvrat oprao suđe. Ja kao najveći lokalni, ako ne i regionalni influencer, zaradio sam ih teškom mukom, mukotrpnim radom, dugotrajnim školovanjem i poštenim zalaganjem za boljitak cjelokupnog društva - rekao je Dean. Dodao je kako je čak i njegov otac dobio tanjur s palačinkama. </p>