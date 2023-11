Hana iz 'Superstara' o prolasku u emisije uživo: 'Zahvalna sam što sam dobila drugu priliku...'

Prekrasno je biti među 12 najboljih, rekla nam je Hana Ivković iz 'Superstara' koja će se već ove subote s ostalim kandidatima boriti za titulu najboljeg.

U posljednjoj epizodi pred natjecateljima je prvo bio grupni nastup. Hana se nalazila u grupi '4 You', a imali su zadatak izvesti pjesmu 'Don't Let Go' grupe En Vogue.

Vokalni mentor Dino Antonić otkrio je da djevojke pjesmu prije izvođenja nisu nikada čule. Nakon što su djevojke izašle pred žiri, uslijedio je prvotni raspad nakon kojeg je Hana na rubu suza od Severine dobila vodu kako bi se smirila.

- Prvi grupni nastup nije krenuo najbolje, u trenutku kad su krenule suze nisam razmišljala o kraju natjecanja, već sam bila pod dojmom jer nismo krenule iskoristiti priliku koju smo imale, a konkurencija je bila velika. U trenutku kad smo dobile drugu priliku, bila sam jako iznenađena, ali i sretna i zahvalna, vjerovala sam da će na ponovljenom nastupu kad saberemo dojmove biti puno bolje - rekla nam je Hana koja dolazi iz Sinja.

Foto: RTL

Već od prve audicije pa sada kroz nastupe na recallu, Hana je dokazala kako ima i karizmu i glas, a za prolaz dalje izborila se s pjesmom 'Neko nije' Ilme Karahmet.

- Bila sam zadovoljna nastupom i nadala sam se da ću proći dalje, iako svjesna konkurencije - rekla nam je Hana, a čak ju je i Ilma na društvenim mrežama pohvalila za nastup.

Hana nam otkriva da najviše voli pjevati balade, a evo i što sprema za nastupe uživo:

- To su pjesme koje najbolje prenose emociju, i takve pjesme spremam za emisije uživo. Volim i druge žanrove i vjerujem da se snalazim i u njima.

Foto: RTL

Ova djevojka pjevanjem se bavi od malih nogu, a prvi je javni nastup imala s 13 godina.

- Pjevanjem ispred TV-a se bavim odmalena, ali sam prvi javni nastup imala kad mi je bilo 13 godina na festivalu amatera pjevača gdje sam glasovima publike i pobijedila. Kasnije sam za rođendanski poklon dobila satove pjevanja i tu je krenuo ozbiljniji interes za bavljenje glazbom - ispričala nam je te dodala:

- Voljela bih se baviti glazbom jer me čini sretnom i ispunjenom, a to je osjećaj koji bih voljela prenijeti publici. Spremna sam se posvetiti glazbi da bi postala nezaobilazan dio mog života, da pjevanjem uveseljavam sebe i drug.

Pobjeda u 'Superstaru', kaže nam, bila bi joj savršena odskočna daska za sve što želi raditi u glazbu.

- Zahvalna sam i za priliku koju sam dobila da svoj talent i ljubav prema pjevanju pokažem glazbenim profesionalcima i široj publici. Novac bih sačuvala za razvoj karijere, obitelj me u tome podržava - zaključila je za kraj Hana.