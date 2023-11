ANKETA 12 kandidata prošlo je dalje u natjecanje. Tko je po vašem mišljenju bio najbolji?

Hana Ivković, Anatalia Filmone, Mia Ribić, Lana Mandarić, Vanessa Kralj, Andrea Jelonjić, Toni Perusco, Dino Miklaužić, Petar Šegedin, Ivan Vidović, Luka Veljković i David Amaro izborili su se za daljnje natjecanje u 'Superstaru'. Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković imali su zahtjevan zadatak u recallu odabrati dvanaestero najboljih kandidata.

Foto: rtl

Hana Ivković u posljednjem krugu izvela je 'Neko nije' Ilme Karahmet. "Nježno, lijepo, precizno, čisto, blistavo, bravo", pohvalio je Hanu Filip. "Iskreno, meni je ovo bilo najbolje dosad, bravo", dodala je Nika. "Bilo je s ukusom otpjevano, treba znati", zaključila je Severina o Haninom nastupu.

Foto: rtl

"Želim do finala, mislim da sam talentirana, znači mi što sam došla do ovdje", rekla je Anatalia Filmone.

Foto: rtl

Ona je s grupom 'Five Directions' samopouzdano stigla pred žiri 'Superstara'. Pred Severinom, Tončijem, Nikom i Filipom izveli su hit 'Story of my Life' grupe One Direction.

Foto: rtl

Pred žiri su stigli i s malom koreografijom, a silan trud ekipi se isplatio! Severina se rasplakala, a oduševljen je bio i Filip. "Kada se bira blockbuster sa superherojima, ovako se biraju likovi", komentirao je producent. "Rasplakali ste mi Seve, Nika zamalo", dodao je. "Ja sam sretna kad vidim ovako mlade ljude koji vole to što rade i koji to rade sa srcem.

Foto: rtl

Vaše energije su me podsjetile da je ovo najljepši posao na svijetu i hvala vam", otkrila je Severina. Nika Turković sjajnoj grupi je priopćila da su baš svi prošli - Anatalia Filmone, Mia Ribić, Ivan Vidović, Luka Veljković i Dino Miklaužić.

Foto: rtl

Uslijedio je nastup Vanesse Kralj koja je izvela 'It's Man's Man's World' Jamesa Browna. "Vrlo mudar izbor pjesme, odlična interpretacija i pokret, sve je bilo svedeno", pohvalio je Vanessu Tonči. "Jedna od najljepših pjesama ikad napisanih", dodao je Filip. "Potpuno si mi zaokupila pažnju", zaključila je Severina.

Foto: rtl

Pred žiri je potom stigla i Andrea Jelonjić, koja je tijekom audicije oduševila Tončija. Ovoga puta izvela je 'Million Reasons' Lady Gage. "Nije bilo nikakvih nepotrebnih tonova, svela si to na svoju mjeru, na pjesmu i dovela je vjerodostojno - i više od toga", komentirao je Tonči. "Sve te ljepše čuti i nadam se da će toga biti što više", dodala je Nika.

Foto: rtl

Toni Perusco oduševio je na audiciji žiri, a isto je roker iz Labina učinio i u posljednjoj fazi recalla. Izveo je 'Back to Black' Amy Winehouse. "Opravdao si povjerenje, ukrao si pjesmu, prisvojio", pohvalio ga je Tonči. "Gledala sam koliko si svoj, uzeo si je na svoj način, hvala ti", dodala je Severina. Pohvalio ga je i Filip te rekao da je ova izvedba najbolje njegovo izvođenje dosad.

Foto: rtl

"Prije tri godine osjetio sam da je glazba moj poziv, ovo je sada za mene, moje prijatelje, moj bend i sve ljude koji gledaju poruka da je samo nebo granica", poručio je Toni Perusco.

Zlatni glas s Korčule - Petar Šegedin, stigao je pred žiri i u zadnjoj fazi recalla izveo 'More snova' Tedija Spalata. "Pohvale, ti si jedan klasičan tenor, ljudi vole takav tip vokala", rekao je Tonči. "Bilo je fantastično, uživala sam", rekla je Severina.

Foto: rtl

"Jako sam sretan, ovo mi puno znači, velika motivacija", dodao je Petar Šegedin.

Kao i sve dosad, ovo je bila klasa, poručila je Nika Davidu Amaru.

Foto: rtl

'Vjerna si svome stilu i identitetu otpočetk do kraja', poručio je Filip Lani Mandarić.

Foto: rtl

