Hana iz 'Života na vagi' je lakša 68 kila: Nijednom nisam ušla u teretanu, vježbala sam kod kuće

Glavna motivacija bila sam isključivo ja i vlastito zdravlje te vođena krilaticom kako zdrav život postaje navika do sada sam sveukupno skinula 68 kilograma, kaže nam ponosno Hana

<p><strong>Hanu Sokač</strong> (21) iz Križevaca gledatelji pamte kao najmlađu kandidatkinju 1. sezone showa “Život na vagi” iz 2017. godine.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s voditeljicom showa 'Život na vagi'</b></p><p>U emisiju je ušla s čak 138 kilograma, a u jednom trenutku imala je nevjerojatnih 152 kilograma. No ti dani su iza nje. Nakon sudjelovanja u realityju nastavila je s mukotrpnim treninzima i danas je, doslovno, pola stare Hane...</p><p>- Trenutačno imam 84 kilograma, no i dalje sam u procesu mršavljenja i izgradnje tijela. Ne treba se isključivo fokusirati na određenu brojku, nego uživati u procesu upoznavanja i izgradnje novoga sebe. Nisam i ne mogu biti ona ista Hana ‘iznutra’. Moj život se obogatio i u mojoj glavi i duši, ne osjeti se i ne vidi se to samo po kilama. Gubljenje kila je prije svega težak psihički proces. Početak borbe koju vodiš sam sa sobom - priča nam Hana.</p><p>A kako je to uspjela?</p><p>- Sve loše navike sam promijenila u dobre, biram zdravu, neprocesuiranu, nutritivnu hranu. Smatram da bismo što više trebali kupovati od lokalnih proizvođača jer u jednu ruku znate da unosite kvalitetne, domaće i zdrave namirnice, a u drugu ruku potičete lokalnu proizvodnju i pomažete tom našem vrijednom radniku i njegovoj obitelji staviti kruh na stol. Pazim na dovoljan unos tekućine, te skoro pa i isključivo pijem vodu. Sokovi, grickalice, peciva i brza hrana ne mogu se naći na mome meniju - priča nam simpatična dama, a nas zanima odakle je crpila snagu...</p><p>- Glavna motivacija bila sam isključivo ja i vlastito zdravlje te vođena krilaticom kako zdrav život postaje navika do sada sam sveukupno skinula 68 kilograma - kaže nam ponosno.</p><p>A njezin uspjeh tim je veći što je sve uspjela kod kuće.</p><p>- Nijednom nisam ušla u teretanu. Primijenila sam stečeno znanje prijatelja Marija Mlinarića, koji mi je ujedno bio trener prilikom boravka u ‘Životu na vagi’.</p><p>A kad smo kod Marija, on je nedavno sreo Hanu, ali nije je prepoznao!</p><p>- Znaš koja je definicija dobrog feelinga? Dok te Mario Mlinarić posjeti za rođendan, a ti ga dočekaš 68 kila lakša pa autom ‘ladno prođe pored tebe jer te ne prepozna! - napisala je nedavno na Instagramu.</p><p>A kako gleda na novu sezonu, nove kandidate?</p><p>- Svim kandidatima želim puno sreće i ustrajnosti te da im uz fizičku transformaciju dođe i psihička jer one idu ruku pod ruku - govori nam Hana, koja radi kao radijska voditeljica.</p><p>Za kraj, pitamo Hanu ima li kakvu poruku ljudima koji su bili u sličnoj situaciji.</p><p>- Nedaće i loše situacije koje nas snađu na životnom putu te u kojima se možda i u ovom trenutku nalazite ne znače da će takav biti krajnji ishod. A pisanje sretne, ispunjene i zdrave životne priče počinje upravo sad i isključivo u tvojoj glavi.</p>