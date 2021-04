Hrvatski youtuber Marco Cuccurin (20) ugostio je na svom kanalu reality zvijezdu Hanu Rodić (23) s kojom je zajedno odgovarao na pitanja svojih pratitelja.

Za svako pitanje koje su smatrali da ne žele odgovoriti morali su popiti jedan gutljaj vina. Zagrepčanka je škakljiva pitanja vješto izbjegavala, ali je uspjela otkriti i poneku zanimljivost.

- Planiram se udati, nadam se da budem, ali vidite da fali prsten na ruci. Nisam tip osobe koja voli veze za jednu noć - rekla je samouvjereno Hana i dodala

- Ja nikad nisam prevarila, ali bila sam prevarena - odgovor je izazvao neugodan trenutak, ali je na sreću brzo prošao.

Reality zvijezdu je iznenadio veliki broj pitanja o seksualnim temama, na što bi ona često popila gutljaj vina.

- Tko je postavljao ovakva pitanja? Ja na takva pitanja ne odgovaram - kaže ona. Za sebe je rekla da nema 'sugar daddyja', ali da bi se rado slikala u donjem rublju.

- Ne bi se slikala skroz gola za novce, ali u donjem rublju bi, pogotovo da mi 'Playboy' ponudi veliku svotu novca.

Ne bi se bavila striptizom, ali jednom prilikom je i zalutala na striptiz večer u jednom klubu i, kako kaže, cura je stvarno dobra bila.

- Znam da se stalno svi pitate, ali već sam i ranije to rekla, išla sam do sad samo na operaciju grudi, a u usnama su fileri, to nije operacija - pomalo ponosno je rekla.

Zbog velikog broja pitanja o seksu, Hana je brzo ispila svoju čašu, te iako za sebe kaže da ne pije, uživala je u druženju s Marcom.

- Umjesto ovih, radije bih vam odgovarala na pitanja u kojima moram biti malo zločesta, poput bad bitch - zaključuje.