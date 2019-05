Hana o silikonima: Briga me za tuđe komentare, ne plaćaju oni

Kandidatkinja prve sezone reality showa 'Gospodin savršeni' Hana Rodić (21) nedavno je podijelila sa svojim obožavateljima da se sprema na operaciju povećanja grudi.

Foto: Instagram

- Povećanje grudi moja je velika želja i to već nekoliko godina. Napokon sam skupila hrabrost otići 'pod nož'. Termin je sredinom lipnja i moram priznati da jedva čekam operaciju - rekla nam je nedavno Hana, a sad je objavila i termin operacije. Atraktivna crnka otkrila je da je operacija zakazana za 26. lipnja, a zbog većih grudi otići će sve do Turske.

- Turska ima jako dobre kirurge, što možemo vidjeti i na njihovim glumicama koje su na sebi radile nekoliko korekcija, a rezultat je puno prirodniji nego kod nas. Zbog toga sam se odlučila za turskog kirurga, koji je zaslužan za mnoge zahvate na tijelima poznatih pjevačicama i manekenkama - dodala je Rodić.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Također, Hana je dala do znanja da će ju operacija grudiju doći 26.000 kuna, a negativne komentare odlučila je ignorirati.

- Iskreno, baš me briga. Ovo radim zbog sebe. Kada mi tuđa mišljenja budu plaćala račune, onda me možda bude briga - komentirala je Hana na Instagramu. Na pitanje fanova 'Koja te plastična operacija najviše uljepšala?' Hana je kratko odbrusila, s obzirom na to da je više puta rekla kako do sad nije bila ni na jednoj plastičnoj operaciji.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Ljudi je l'' vi sjedite na ušima? - kratko je odgovorila kojoj su najveća podrška Goran Jurenec (38), ali i njezina obitelj.

- Goran i obitelj su me podržali jer znaju da mi je to velika i dugogodišnja želja. Napokon sam odlučila zakazat termin i ne mogu dočekati rezultate - zaključila je Hana.